Haberler Yaşam Haberleri Ehliyetsiz sürücü, Nazlı’yı hayattan kopardı
Giriş Tarihi: 16.04.2026

MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, Hasan Gültekin'in kullandığı otomobil ile ehliyeti olmadığı halde direksiyon başına geçen M.A.'nın (16) kullandığı otomobil, Necmettin Erbakan Caddesi üzerinde çarpıştı. Hasan Gültekin'in kullandığı araçta bulunan ve ağır yaralanan 3 yaşındaki Nazlı Gültekin, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla kaldırıldığı Akçakale Devlet Hastanesi'nde, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hafif yaralanan sürücülerden M.A., tedavisinin ardından gözaltına alındı.

