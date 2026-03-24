Ehliyetsiz sürücüye 83 bin lira ceza! Uyuşturucuyla yakalanan yolcu gözaltında

Erzurum'da polis ekiplerinin yaptığı denetimlerde, muayenesiz, sigortasız ve ehliyetsiz araç kullanan sürücüye 83 bin lira uygulandı. Denetimler sırasında araçta bulunan Y.E.T. isimli şahsın üzerinde bir miktar sentetik uyuşturucu madde ile uyuşturucu kullanımına yarayan aparatla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ile Asayiş Şubesi ekipleri, Gezköy 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde gerçekleştirdikleri kontroller sırasında K.G. yönetimindeki 25 ACF 395 plakalı kamyoneti durdurdu. Yapılan incelemelerde sürücünün ehliyetsiz olduğu, aracın ise zorunlu trafik sigortası ve muayenesinin bulunmadığı belirlendi.

Denetimler sırasında araçta bulunan Y.E.T. (22) isimli şahsın üzerinde bir miktar sentetik uyuşturucu madde ile uyuşturucu kullanımına yarayan aparat ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

Sürücü K.G.'ye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında toplam 83 bin 965 lira idari para cezası kesildi. Araç ise çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

Öte yandan sürücünün "kasten yaralama" suçundan 4 ayrı kaydının bulunduğu öğrenildi.