Ehliyetsiz sürücüye ders gibi ceza

İstanbul'da ehliyetsiz araç kullanan genç, korkunç bir kazaya sebebiyet verdi. Ehliyeti olmayan 17 yaşındaki Emre E. isimli genç, arkadaşının asker eğlencesine gitmek için internetten araç kiraladı. Eğlencenin ardından park halindeki aracına geri dönen Emre E., park ettiği yerden geri geri çıkmaya çalışırken aracın arkasından bisikletle geçmeye çalışan küçük çocuğa çarptı. Yaşanan korkunç kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı olan küçük çocuğu ambulansla hastaneye götürdü. Emre E. ise kiralık aracıyla olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

ARACI ABLASININ ADIYLA KİRALAMIŞ

Kazanın ardından polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan Emre E., emniyetten sonra İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Şüpheli genç, savcılık işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlikteki sorgusunda şüpheli Emre E., sürücü belgesi olmadığını belirterek 'Ben henüz reşit değilim. Ablamın adına 1 günlüğüne internetten araç kiraladım. Bu araçla arkadaşımın asker eğlencesine gittim. Araç park halindeyken geri geri çıktığım esnada arkadan birinin çarptığını hissettim. Araçtan inip çocuğu yanına gittim, ağlıyordu. Ambulansı aradım. Ailesi bana tehditlerde bulununca da oradan uzaklaştım' dedi.

40 SAYFALIK MAKALE

Sorgusunun ardından Hakimlik, şüpheli Emre E.'nin 'Taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan haftanın bir günü imza atma şeklinde adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verdi. Ayrıca Hakimlik, şüpheli gencin trafik kazasında mağdurların mağduriyet sonrası yaşadığı sosyal, psikolojik ve ekonomik zorlukların neler olduğunu, bu zorlukların mağdurların hayatında nasıl bir etki yarattığını anlatan en az 40 sayfadan oluşan bir makale yazmasına ve 14 gün içinde Hakimlik'e teslim etmesine karar verdi.