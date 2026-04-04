Ehliyetsiz ve ışıklı uyarı sistemi bulunan sürücüye çakarlı ceza

Giriş Tarihi: 4.04.2026 14:07

İstanbul Beykoz’da polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu araçta, izinsiz 'çakar' olarak bilinen ışıklı uyarı sistemi bulunduğu belirlendi. Sürücünün ayrıca ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Sürücüye toplamda 253 bin 392 lira idari para cezası uygulandı.

Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde durdurulan bir araçta izinsiz 'çakar' olarak bilinen ışıklı uyarı sistemi bulunduğu belirlendi. Yapılan kontrollerde aracın çakar tertibatının kullanımı için herhangi bir resmi izninin bulunmadığı ortaya çıktı. Sürücünün de geçerli bir sürücü belgesine sahip olmadığı anlaşıldı. Sürücüye Karayolları Trafik Kanunu kapsamında; 'izinsiz çakar tertibatı kullanmaktan' ve 'sürücü belgesiz araç kullanmaktan' işlem yapıldı. Toplamda 253 bin 392 lira idari para cezası uygulandı. Öte yandan araç, 30 gün süreyle trafikten menedilerek otoparka çekildi.

Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
