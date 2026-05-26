Eid Mübarek ne demek? Kurban Bayramı mesajları Eid Mubarak etiketiyle paylaşılıyor!

Giriş Tarihi: 26.05.2026 11:28

Ramazan ve Kurban bayramlarında dünya genelinde sıkça kullanılan "Eid Mubarak" ifadesi, sosyal medyanın etkisiyle daha da ön plana çıkıyor. Her bayram dönemi arama motorlarında üst sıralara yerleşen bu ifade ile vatandaşlar; "Eid Mubarak ne demek, ne anlama geliyor?" sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte Türkçe karşılığı ve anlamına dair detaylar…

2026 Kurban Bayramı ile İslam dünyasında bayram sevinci yaşanırken, internette en çok aranan kalıpların başında "Eid Mubarak" geliyor. Özellikle küresel ölçekte dikkat çeken bu ifadenin anlamı ve dini boyutu merak konusu oldu. Böylece Eid Mubarak hakkında merak edilen detaylar ön plana çıktı.

EİD MUBARAK NE DEMEK?

Arapça bir deyim olan ve bayram kutlamaları için kullanılan bir kalıp olan Eid Mubarak tüm dünyada yaşayan Müslümanlar tarafından kullanılan "kutsanmış bayram" ya da "bayram" anlamında kullanılan bir terimdir.

EİD MUBARAK ANLAMI NEDİR?

Eid mubarak teriminin kullanımındaki amaç; hangi ırk ve ülkeden olursa olsun tüm Müslümanların ortak bir terim üzerinden ortak olan dini bayramlarını aynı kelime ile kutlayarak büyük bir bütünlük oluşturmasıdır.

EİD MUBARAK ETİKETLİ BAYRAM MESAJLARI

Allah; sağlık, birlik ve dirlik içinde nicelerine kavuşmayı nasip etsin.#EidMubarak
Kurban Bayramı'nızı en içten dileklerimizle kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. #EidMubarak
Kurban Bayramı'nın milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini dileriz. #EidMubarak

2026 KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ

Arefe Günü: 26 Mayıs 2026 Salı
1. Gün: 27 Mayıs 2026 Çarşamba
2. Gün: 28 Mayıs 2026 Perşembe
3. Gün: 29 Mayıs 2026 Cuma
4. Gün: 30 Mayıs 2026 Cumartesi

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

