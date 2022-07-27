Ek ders ücreti ne kadar? Resmi Gazetede yayımlandı: 2022 Temmuz ücretli öğretmen ek ders ücreti ne kadar, kaç TL oldu?

Ek ders ücreti 2022 temmuz sorgulamasıyla gündemdeki yerini aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili yaptığı açıklamada ilave ücret düzenlemesi yapacaklarını duyurmuştu. Şimdi usta öğreticiler ve ücretli öğretmenler soruyor: Ek ders ücreti ne kadar, kaç TL oldu? İşte, Resmi Gazete duyurusuyla ek ders ücreti düzenlemesi…
EK DERS ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?
Bugün Resmi Gazetede yayımlanan ek ders ücretleri usta öğretici ve ücretli öğretmen maaşları üzerinde belirleyici olacak.
"Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar" başlıklı duyuruda ücretli öğretmen ve usta öğreticilerin her 5 ders saati için 1 ders ilave ödeme yapılacağı duyuruldu.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AÇIKLAMASI
Son Kabine Toplantısı ardından kararları paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında lu sözlere yer vermişti:
"Bir müjde de ücretli çalışan öğretmenlerimize ve usta öğreticilerimize vermek istiyorum. Her 5 ders için ilave bir saat ek ders ödemesi yapacağız. haftada 30 saat derse giren öğretmenin alacağı ücret 3 milyon 400 TL'den 5 bin 740 liraya yükselmektedir. 40 saat üzerinden alacakları ücret de 7 bin 400 liraya çıkmaktadır."