Ek ders ücreti ne kadar? Resmi Gazetede yayımlandı: 2022 Temmuz ücretli öğretmen ek ders ücreti ne kadar, kaç TL oldu?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AÇIKLAMASI

Son Kabine Toplantısı ardından kararları paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında lu sözlere yer vermişti:

"Bir müjde de ücretli çalışan öğretmenlerimize ve usta öğreticilerimize vermek istiyorum. Her 5 ders için ilave bir saat ek ders ödemesi yapacağız. haftada 30 saat derse giren öğretmenin alacağı ücret 3 milyon 400 TL'den 5 bin 740 liraya yükselmektedir. 40 saat üzerinden alacakları ücret de 7 bin 400 liraya çıkmaktadır."