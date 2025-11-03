Haberler Yaşam Haberleri EKİM AYI ENFLASYON ORANI açıklandı! 2025 Ekim ayı enflasyon rakamları ne oldu, TÜFE yüzde kaç oldu?
Giriş Tarihi: 3.11.2025 09:49 Son Güncelleme: 3.11.2025 10:03

EKİM AYI ENFLASYON ORANI açıklandı! 2025 Ekim ayı enflasyon rakamları ne oldu, TÜFE yüzde kaç oldu?

TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) Ekim ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Piyasaları, kira artış oranını ve tüketimde çeşitli kalemleri etkileyen bu veriler; yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte emekli ve memur zammı için de önem teşkil ediyor. Ekim ayına ait veriler ışığında 4 aylık enflasyon farkı da belli oldu ve söz konusu zam oranları için tahmini bir tablo şekillendi. Peki, Ekim ayı enflasyon oranı yüzde kaç oldu? İşte 2025 Ekim ayı enflasyon rakamları hakkında detaylar.

EKİM AYI ENFLASYON ORANI açıklandı! 2025 Ekim ayı enflasyon rakamları ne oldu, TÜFE yüzde kaç oldu?

Eylül ayında aylık bazda yüzde 3,23; yıllık bazda ise yüzde 33,29 olarak açıklanan enflasyon oranı hakkında araştırmalar hız kazandı. TÜİK tarafından açıklanan ekim ayı enflasyon oranı ile TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) verileri kira artış oranı, memur ve emekli zammı, yıl sonu enflasyon beklentisi gibi hesaplamalar yeniden masaya yatırılacak. Peki, 2025 Ekim ayı enflasyon oranı ne oldu, TÜFE yüzde kaç oldu?

EKİM AYI ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU MU?

Enflasyon rakamları açıklandı.

Tüketici Fiyat Endeksi, Ekim 2025
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %32,87 arttı, aylık %2,55 arttı

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ekim 2025
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %27,00 arttı, aylık %1,63 arttı

BEKLENTİLER NE YÖNDE?

Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,69) bir önceki ay yüzde 33,29 olan yıllık enflasyonun ekimde yüzde 33,05'e ineceği öngörülüyor.

EYLÜL AYI ENFLASYONU NE OLMUŞTU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından eylül ayı enflasyon rakamları geçtiğimiz ay belli olmuştu.

Enflasyon eylülde aylık bazda yüzde 3,23, yıllık bazda ise yüzde 33,29 olarak açıklandı.

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 3,23 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 25,43 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,29 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 38,36 artış olarak gerçekleşti.

YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİLERİ NE KADAR?

Ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi ekim ayı itibarıyla yüzde 31,93 oldu. Ekonomistlerin yıl sonu için enflasyon beklentileri yüzde 31 ile yüzde 33,06 aralığında yer aldı. Tüketici Fiyat Endeksi yılın ikinci yarısında temmuzda yüzde 2,06, ağustosta yüzde 2,04, eylülde yüzde 3,23 artış kaydetmişti.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMLARI DA BELLİ OLACAK

Öte yandan memur ve emeklilerin Ocak 2026 itibariyle maaşlarına yapılacak zam oranlarını etkileyecek 4 aylık enflasyon belli olacak. Şu zamana kadar açıklanan verilere göre toplam enflasyon yüzde 7,50 oldu. Enflasyon tahminlerinin gerçekleşmesi halinde memur zammı için yüzde 19,39 oranı ön plana çıkıyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
EKİM AYI ENFLASYON ORANI açıklandı! 2025 Ekim ayı enflasyon rakamları ne oldu, TÜFE yüzde kaç oldu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz