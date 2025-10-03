EKİM AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA: Ekim ayı ev ve iş yeri kira ne zaman açıklanacak? Gözler TÜİK verilerinde!

EYLÜL AYINDA KİRALARA NE KADAR ZAM YAPILDI?

Ağustos ayı verilerine göre; Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda %2,04, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise %2,48 arttı. Yıllık enflasyon rakamları, tüketici fiyatlarında %32,95, yurt içi üretici fiyatlarında %25,16 olarak gerçekleşti. 12 aylık ortalamaya bakıldığında ise artış oranı %39,62 olarak kaydedildi.

Buna göre, Eylül ayında uygulanacak kira artış oranı %39,62 oldu.