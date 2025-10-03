EKİM AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA: Ekim ayı ev ve iş yeri kira ne zaman açıklanacak? Gözler TÜİK verilerinde!

Ekim 2025 kira artış oranı merakla bekleniyor. TÜİK'in açıklayacağı enflasyon verileri, konut ve iş yeri kiralarındaki zam oranlarını belirliyor. Kira zammı hesaplamasında 12 aylık TÜFE ortalaması esas alınıyor. Peki, Ekim 2025 TÜFE verisi ne zaman açıklanacak? İşte kira artışı hesaplama formülü ve örnek zam tutarları…
EKİM AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Konut ve iş yeri kira artışları, yasal düzenlemeye göre son 12 aylık TÜFE ortalaması dikkate alınarak belirleniyor. Bu oran, ev sahiplerinin uygulayabileceği maksimum kira artışını gösteriyor.
2025 yılı Ekim ayı kira zammı ise, Eylül 2025 enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından netleşecek. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon rakamlarını her ayın 3'ünde duyuruyor.
Buna göre, Ekim ayı kira artış oranı 3 Ekim 2025 Cuma günü saat 10:00'da ilan edilecek.
EYLÜL AYINDA KİRALARA NE KADAR ZAM YAPILDI?
Ağustos ayı verilerine göre; Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda %2,04, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise %2,48 arttı. Yıllık enflasyon rakamları, tüketici fiyatlarında %32,95, yurt içi üretici fiyatlarında %25,16 olarak gerçekleşti. 12 aylık ortalamaya bakıldığında ise artış oranı %39,62 olarak kaydedildi.
Buna göre, Eylül ayında uygulanacak kira artış oranı %39,62 oldu.