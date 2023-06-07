Balık hem vitamin hem de mineral yönünden oldukça zengin bir besin olarak karşımıza çıkmaktadır. Tam bir şifa kaynağı olan balığın zamanında tüketilmesi sağlık açısından büyük önem taşımaktadır. Bu yazımızda sizler için ekim ayında hangi balıklar yenir, ekim ayı hangi balık mevsimi gibi soruların yanıtlarına yer verdik.

Ekim Ayında Hangi Balıklar Yenir?

Besin değeri yüksek olan yiyecek çeşitlerinin başında balık gelmektedir. Balık bünyesinde hem vitamin hem de çeşitli birçok mineral içermektedir. Günümüzde pek çok uzman balığın haftada en az iki ya da üç gün yenmesini tavsiye etmektedir. Ancak balık tüketirken birtakım önemli noktalara dikkat edilmesi gerekmektedir. Bunlardan en önemlisi de mevsimine uygun ve taze balık tüketilmesidir. Konuyla ilgili pek çok balık sever, ekim ayında hangi balık yenir sorusunun cevabını merak etmektedir. Balık çeşitliliğinin en yaygın görüldüğü aylardan biri ekim ayıdır. Bu ay en fazla palamut balığı tercih edilmektedir.

Ekim Ayında Hangi Balık Avlanır?

Yaz döneminde pek çok balık Karadeniz'de beslenmektedir. Bu balıklar, yaz dönemi bitip sonbahar dönemi başladığında Marmara Denizi'ne doğru yol almaktadır. Sonbahar mevsiminin başlangıcı ekim ayı olarak bilinmektedir. Bu ay balık türlerinin en fazla görüldüğü aylardan biridir. Bu bağlamda akıllara ekim ayı hangi balık mevsimi sorusu gelmektedir. Ekim ayında en çok palamut balığına rastlanılmaktadır. Palamut dışında levrek, tekir, barbunya, kılıç, sardalya, çipura, istavrit gibi balıkların tüketimi de epey fazladır. Bu ay adeta balık cenneti gibi olduğundan çok sayıda balık çeşidine rastlamak mümkündür.