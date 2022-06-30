Ekin Mert Daymaz kimdir? Seni Kalbime Sakladım Civanmert kimdir? İşte Ekin Mert Daymaz dizileri, sevgilisi, boyu

Ekin Mert Daymaz sevgilisi, boyu, dizileri ve filmleri ile gündemdeki yerini aldı. TRT 1'in yeni dizisi Seni Kalbime Sakladım'da başrolde yer alan ünlü oyuncu "Civanmert" karakterine hayat verecek. Dizinin ilk bölümüyle birlikte "Seni Kalbime Sakladım Civanmert kimdir" sorusu yanıt aramaya başladı. Peki, Ekin Mert Daymaz kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte genç oyuncu Ekin Mert Daymaz dizileri ve filmleri…

EKİN MERT DAYMAZ KİMDİR?

2 Aralık 1990 Hollanda Arnhem doğumlu olan Ekin Mert Daymaz kariyerine Best Model of Turkey yarışması ile başladı. Aslen Sivaslı olan Daymazi bu yarışmada 3. Oldu.

Oyunculuğa adım attığı dizi olan Not Defteri erken final yapmıştır. Ertesi yaz, Çilek Kokusu dizisinde "Volkan Mazharoğlu" karakteriyle tekrar ekranlara gelmiştir. Bu dizi reyting sonuçlarında büyük başarılar elde etmiştir.