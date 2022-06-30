Haberler Yaşam Haberleri Ekin Mert Daymaz kimdir? Seni Kalbime Sakladım Civanmert kimdir? İşte Ekin Mert Daymaz dizileri, sevgilisi, boyu
Giriş Tarihi: 30.6.2022 14:36 Son Güncelleme: 30.6.2022 14:37

Ekin Mert Daymaz kimdir? Seni Kalbime Sakladım Civanmert kimdir? İşte Ekin Mert Daymaz dizileri, sevgilisi, boyu

Ekin Mert Daymaz kimdir? Seni Kalbime Sakladım Civanmert kimdir? İşte Ekin Mert Daymaz dizileri, sevgilisi, boyu

TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Seni Kalbime Sakladım ilk bölümü ile ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Dizinin başrollerini Sevda Erginci ve Ekin Mert Daymaz paylaşıyor. Diziyle birlikte “Ekin Mert Daymaz kimdir, nereli, kaç yaşında” soruları yanıt aramaya başladı. Ekin Mert Daymaz dizileri ile sorgulanıyor. İşte, Seni Kalbime Sakladım Civanmeret Ekin Mert Daymaz sevgilisi, boyu ve hayatı…

Ekin Mert Daymaz sevgilisi, boyu, dizileri ve filmleri ile gündemdeki yerini aldı. TRT 1'in yeni dizisi Seni Kalbime Sakladım'da başrolde yer alan ünlü oyuncu "Civanmert" karakterine hayat verecek. Dizinin ilk bölümüyle birlikte "Seni Kalbime Sakladım Civanmert kimdir" sorusu yanıt aramaya başladı. Peki, Ekin Mert Daymaz kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte genç oyuncu Ekin Mert Daymaz dizileri ve filmleri…

EKİN MERT DAYMAZ KİMDİR?

2 Aralık 1990 Hollanda Arnhem doğumlu olan Ekin Mert Daymaz kariyerine Best Model of Turkey yarışması ile başladı. Aslen Sivaslı olan Daymazi bu yarışmada 3. Oldu.

Oyunculuğa adım attığı dizi olan Not Defteri erken final yapmıştır. Ertesi yaz, Çilek Kokusu dizisinde "Volkan Mazharoğlu" karakteriyle tekrar ekranlara gelmiştir. Bu dizi reyting sonuçlarında büyük başarılar elde etmiştir.

Daha sonra Hayat Sevince Güzel adlı dizide başrol oyuncusu olarak rol almıştır. Ekin Mert Daymaz, Haliç Üniversitesi'nde antrenörlük ve fitness okumaktadır.

EKİN MERT DAYMAZ BOYU VE KİLOSU

Ünlü oyuncu Ekin Mert Daymaz 1.85 cm boyunda ve 75 kilodur.

EKİN MERT DAYMAZ DİZİLERİ VE FİLMLERİ

Not Defteri

Çilek Kokusu

Hayat Sevince Güzel

Kırlangıç Fırtınası

Ağlama Anne

Aşktroloji

Prangalı Yarim

Payitaht Abdülhamid

Mirasyedi

Gençliğim Eyvah

Savaşçı

Seni Kalbime Sakladım

SENİ KALBİME SAKLADIM KONUSU

Seni Kalbime Sakladım; aile şirketini yöneten zeki, becerikli ve güzeller güzeli Zeynep ile "yekparmak vale" olarak ün salmış, naif ama mert mahalle delikanlısı Civanmert'in aşkını ekrana taşıyor.

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