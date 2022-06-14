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Giriş Tarihi: 14.6.2022 09:39

Ekin Su Cülcüloğlu kimdir? Ekin Su Cülcüloğlu kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor?

Ekin Su Cülcüloğlu kimdir? Ekin Su Cülcüloğlu kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor?

Kuzey Yıldızı dizisiyle tanınan Ekin Su Cülcüloğlu hayatı ile şu sıralar magazin gündeminde yer alıyor. İngiltere'de yayınlanan Aşk Adası isimli programda Ekin Su Cülcüloğlu'nun, programda eşleştiği İtalyan yarışmacı Davide Sanclimenti ile öpüşmesi gündem oldu. Bu gelişme üzerine Ekin Su Cülcüloğlu kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde rol aldı, ne iş yapıyor sorusuna yanıt aranıyor. İşte Ekin Su Cülcüloğlu hakkında bilinmeyenler…

Miss Turkey 2017'ya katılan ancak dereceye giremeyen Ekin Su Kansu, Kuzey Yıldız'ı isimli dizide boy göstermişti. Son olarak İngiltere'de yayınlanan Aşk Adası'nda ilk günden gündem olmayı başardı. Ekin Su 1996 Ankara doğumludur. Bilkent Üniversitesi, Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksek Okulu, Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü mezunu olan Ekin Su Kansu 1,77 cm boyundadır. İşte Ekin Su Cülcüloğlu hayatı

EKİN SU CÜLCÜLOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Miss Turkey 2017'ya katılan ancak dereceye giremeyen Ekin Su Kansu Kuzey Yıldız'ı isimli dizide boy gösterdi.

Ekin Su 1996 Ankara doğumludur. Bilkent Üniversitesi, Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksek Okulu, Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü mezunu olan Ekin Su Kansu 1,77 cm boyundadır. Daha önce modellik yapan Ekin Su Kansu ilk kez Kuzey Yıldızı İlk aşk dizisi ile kamera karşısına çıktı.

Ekin Su birçok defilede model olarak da yer almıştır. Benimle Söyle yarışmasında jürilik yaparak dikkat çekmişti.

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Ekin Su Cülcüloğlu kimdir? Ekin Su Cülcüloğlu kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor?
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