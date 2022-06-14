Ekin Su Cülcüloğlu kimdir? Ekin Su Cülcüloğlu kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor?

EKİN SU CÜLCÜLOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Miss Turkey 2017'ya katılan ancak dereceye giremeyen Ekin Su Kansu Kuzey Yıldız'ı isimli dizide boy gösterdi.

Ekin Su 1996 Ankara doğumludur. Bilkent Üniversitesi, Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksek Okulu, Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü mezunu olan Ekin Su Kansu 1,77 cm boyundadır. Daha önce modellik yapan Ekin Su Kansu ilk kez Kuzey Yıldızı İlk aşk dizisi ile kamera karşısına çıktı.

Ekin Su birçok defilede model olarak da yer almıştır. Benimle Söyle yarışmasında jürilik yaparak dikkat çekmişti.