Ekipler 6 gündür üniversiteli Engin’i Akdeniz’in soğuk sularında arıyor

Antalya'yı üzen olay, 25 Aralık saat 19.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Eski Lara Caddesi Mobil Halk Plajının da bulunduğu falezlerde meydana geldi. Falezlere gelen otomobil, 40 metre yüksekliğindeki falez kayalıklarından denize uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri ile deniz polisi sevk edildi.

EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

Ekipler, araç ve içindekileri bulmak için karadan ve denizden arama kurtarma çalışması başlattı. Polis denize düşen aracın içindeki gencin Bilim Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 3'üncü öğrencisi Engin Şeker'in olduğu belirlendi. AFAD, deniz polisi ve itfaiye ekipleri acın yerini sabah belirledi. Sahil Güvenlik ve deniz polisi aracın otomobili çıkartmak için çalışma başlattı. Olayı öğrenen yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Antalya'da önceki gün aracı ile birlikte denize uçan şahsı arama çalışmaları 3'ürncü gününde de devam ediyor.

SU ALTI GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ İLE BUNUDU

Ekiler 3. gününde mıknatıs, sonar ve su altı görüntüle sistemleri ile yapılan aramada sabah saatlerinde aracın yerini tespit etti. Ardından dalgıçlar otomobilde yaptığı aramada Engin Şeker'e ulaşamadı. Büyük limandan getirilen deniz vinci araç 4 saatlim çalışmanın ardından gemiye çekildi. Aracın düşme sonucu tanınmaz halde olduğu adeta preslenmiş görüntüsü ekipleri bile şaşkına çevirdi.

BABA ÇARESİZLİK İÇİNDE İZLEDİ

Engin Şeker.'in babası Hacı Veli Şeker oğluna ait aracın sudan çıkartılışını çaresizlik içinde izlemişti. Oğlunun aracı 2 ay önce ikinci el olarak satın olduğunu belirten acılı baba, "Polisler araçta oğlumun olmadığın söyledi. Kayıp cesedini bulmak çalışmaları sürdüreceklerini söylediler. Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın" dedi. Acılı baba oğlunun aracının fotoğrafını çekti. Engin'in aracı 2 ay önce ikinci el olarak aldığını söyledi.

DEVLETİMİZ SEFERBER

Antalya Valisi Hulusi Şahin yaşanan üzücü olayın ardından aracın denize düştüğü noktaya gelerek aramalar hakkında bilgi aldı. Aile ile görüştü. Üniversiteli Engin Şeker'in ibulunması için devletin seferber olduğunu aramaların sürdüğünü söyledi.