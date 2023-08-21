Ekipler Mehtap Dede’yi arıyor! Genç öğretmenin telefon sinyali orada kesilmiş!

Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki Üftade İmam Hatip Ortaokulu'nda okul öncesi öğretmeni olarak görev yapan Mehtap Dede, 1,5 yıl önce eşinden boşandı. 2 kızı ile birlikte yaşayan Dede, kısa bir süre önce tatil için Yalova'nın Armutlu ilçesindeki yazlık evine geldi. 17 Ağustos'ta evden çıkan Dede, bir daha geri dönmedi. Yakınlarının ihbarı sonrası jandarma, polis, AFAD ve sivil ekiplerce arama çalışması başlatıldı. Armutlu ilçe merkezinde görüldüğü belirlenen Dede'nin savcılık talimatı ile HTS kayıtları incelendi. Dede'nin, 17 Ağustos'ta saat 17.00 sıralarında telefon sinyalinin kesildiği ve son sinyalin Bayraklıtepe mevkisindeki ormandan alındığı tespit edildi. Ekiplerin Bayraklıtepe'te yoğunlaştırdığı arama çalışmaları sürüyor.