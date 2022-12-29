Eklemedir Koca Konak Hikayesi Nedir? Eklemedir Koca Konak Türküsünün Hikayesi Gerçek Mi, Kime Yazıldı?

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Eklemedir Koca Konak Hikayesi Nedir?

Kültürel açıdan fazlaca aşina olduğumuz ve çok değer verdiğimiz bir türkü olan Eklemedir Koca Konak türküsü; Ahmet Yamacı ve Kemal Kazdağı tarafından derlenerek notaya alınmıştır. Eklemedir Koca ''Kavak'' olarak da bilinen ve söylenen bu türkünün güzelliği, çeşitli bölgelerin yine bu türküyü kendilerine mal etmelerine sebep olmuş ama repertuarda Aydın bölgesine ait olduğu da bilinmektedir. Eklemedir Koca Konak hikayesi ise şu şekildedir; Rivayete göre; bir beyefendi, 19. Yüzyıl içerisinde, günümüz coğrafyasında, İstanbul'dan Denizli ilinin bir ilçesi olan Buldan'a göç eder. Bu beyefendi Buldan'a, inanılmaz güzellikte bir konak yaptırır. Aydın Paşası'nın kulağına kadar bu konağın namı gider. Paşa, kendi adamlarını Buldan'a göndererek; konağın incelenmesini ve kulağına geldiği gibi çok gösterişli ve kendi konağından daha güzel ise, bu konağı yakarak yıkmalarını emreder. Paşanın adamları aldıkları emir üzerine intikal ederler ve konak sahibi Bey'in konağını yakarlar. Konağından asla vazgeçemeyen beyefendi ise, daha sonra bu konağa çeşitli eklemelerde bulunarak, mevcut konağını kurtarmak için çabalar. Bölge halkı ise bu duruma şahit olarak, olayı türkülere dökerler.

Eklemedir Koca Konak Türküsünün Hikayesi Gerçek Mi ve Bu Hikaye Kime Yazıldı?

Eklemedir Koca Konak türküsünün hikayesinin gerçek olup olmadığı konusu hakkında çeşitli bilgiler bulunsa da; yazılı olarak resmi bir kaynak mevcut değildir. Fakat bölge halkının söylemlerine ve ifadelerine göre, eklemedir koca konak türküsünün hikayesi gerçektir ve böyle bir olay yöre halkına göre kesinlikle yaşanmıştır. Eklemedir koca konak hikayesi İstanbul'dan Denizli'nin Buldan ilçesine göç ederek, muazzam bir köşk yaptıran beyefendiye ithafen yazılmıştır.