Ekmek almak için evden çıkan adam çöp kamyonu altında kalarak hayatını kaybetti

Kaza, 4 Nisan akşam 21.30 sıralarında Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi Ömer Buyrukçu Caddesi üzerinde meydana geldi. Ekmek almak için evinden çıkan Hamza Körük'e, yolun karşısına geçtiği sırada sokak üzerindeki çöp konteynırından çöpleri alarak hareket eden Sadullah T.'nin kullandığı çöp kamyonu çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen yaşlı adamın bacaklarının üzerinden geçen çöp kamyonu çalışanların uyarısı ile durdu. Yaşlı adamın yerde hareketsiz yattığını gören çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Hamza Körük'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekibinin çalışmasının ardından Körük'ün cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Feci kazada hayatını kaybeden yaşlı adamın cenazesi işlemlerinin ardından oğlu ve kızı tarafından teslim alındı. Cenazenin teslimi sırasında Hamza Körük'ün kızının gözyaşlarına hakim olamadı. Hamza Körük'ün cenazesi Kepez Altınova Mahallesi mezarlığında ailesi, yakınları ve sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.