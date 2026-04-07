Ekmek almaya giderken otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı

YOLDA KALBİ DURDU, HASTANEDE YENİDEN ÇALIŞTIRILDI

Özlem ve Murat Cellat çiftinin 4 çocuğunun en küçüğü olan Abdulbaki Alperen Cellat'ın yolda kalbi durdu. Sağlık personelinin müdahale ettiği çocuk, kısa sürede ulaştırıldığı Erzurum Şehir Hastanesi'nde yeniden hayata döndürüldü. Cellat, daha sonra Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek Çocuk Cerrahi Yoğun bakımında tedaviye alındı.