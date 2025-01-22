Ekonomist Nedim Türkmen ve ailesi toprağa verildi

Bolu'daki yangında hayatını kaybeden ekonomist, Eski Orduspor Başkanı ve Sözcü Gazetesi yazarı Nedim Türkmen, eşi Ayşe Neva, çocukları Ala Dora ve Yüce Ata Türkmen, Üsküdar Altunizade'de bulunan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından Ümraniye'ye Ihlamurkuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenazeye İstanbul Valisi Davut Gül, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP MYK Üyesi Volkan Demir, CHP Kayseri Milletvekili Nimet Özdemir, Eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağ, Eski Milletvekili Akif Hamzaçebi ile aile fertleri ve sevenleri katıldı.

Aile fertleri taziyeyi kabul etti. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Nedim Türkmen ve ailesi, Ümraniye Ihlamurkuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.