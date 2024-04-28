EKPSS SINAV SÜRESİ 2024 | EKPSS ne zaman bitiyor, kaç dakika, kaç soru? EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) bugün binlerce adayın katılımı gerçekleşiyor. Bu yıl sınava ortaöğretim grubunda 72 bin 67 aday, lisans grubunda 22 bin 95 aday, ön lisans grubunda 20 bin 984 aday başvuruda bulundu. 115 bin aday bugün öğrenim düzeyleri ve engel gruplarına uygun olarak hazırlanan 60 sorudan oluşan genel yetenek ve genel kültür testlerine yanıt verecek. Peki, EKPSS ne zaman, saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor, kaç dakika sürecek? İşte ÖSYM ile EKPSS başlangıç ve bitiş saati.
EKPSS SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA 2024?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-EKPSS), 115 bin adayın katılımıyla 28 Nisan Pazar günü yapılıyor. 2024-EKPSS için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, yaptığı yazılı açıklamada, EKPSS'yi 81 ilde 97 sınav merkezinde gerçekleştireceklerini ifade etti.
Sınav için 115 bin 146 adayın başvuru yaptığını ve 68 bin 922 kişinin görev alacağını bildirdi.
EKPSS GİRİŞ BELGESİ NASIL VE NEREDEN ALINIR?
Adaylar EKPSS giriş belgesini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.
EKPSS SINAVI KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?
EKPSS'ye ortaöğretim kurumlarından, yükseköğretim ön lisans ve lisans programlarından mezun olan veya geçerlilik süresi içerisinde mezun olabilecek adaylar başvuruda bulunuyor.
EKPSS'de adayların öğrenim düzeyleri ve engel grupları için ayrı soru kitapçıkları hazırlanıyor. Sınavda adaylara 60 sorudan oluşan 'genel yetenek' ve 'genel kültür' testleri uygulanacak.
Testleri cevaplama süresi 60 dakika olacak ancak engel gruplarına göre 20, 30 ve 40 dakika olmak üzere farklı ek süre verilecek. Soru kitapçıkları 9, 16 ve 18 punto olacak şekilde hazırlanıyor.
"109 bin 385 adet 9 punto kitapçık, 3 bin 656 adet 16 punto kitapçık ve 2 bin 105 adet 18 punto kitapçık basıldı. Sınav süreçlerinde 11 bin 115 aday okuyucu, 15 bin 789 aday ise işaretleyici yardımı alacak. 318 ÖSYM temsilcisi sınavın uygun şartlarda uygulanmasını takip için sahada görevli olacak." ifadeleri kullanıldı.