EKPSS TERCİH TARİHİ VE KILAVUZU 2024 | EKPSS tercihleri ne zaman? 2024 engelli memur alımı kılavuzu yayınlandı mı?

2024 EKPSS tercih kılavuzu adayların gündeminde. Her yıl olduğu gibi bu yıl da kamuda ihtiyaca göre boş alanlara atamalar gerçekleşecek. Bu noktada EKPSS tercih tarihi için gözler ÖSYM'nin duyurularına çevrildi. ÖSYM'nin gerçekleştirdiği sınava giriş yapan pek çok engelli vatandaş, EKPSS tercih kılavuzu için bekleyişe geçti. Peki, EKPSS tercihleri ne zaman? EKPSS kılavuzu yayınlandı mı?
EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?
EKPSS'den alınan puan ve kura ile yapılacak olan yerleştirme işlemleri hakkında ÖSYM tarafından bir tercih kılavuzu hazırlanarak ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresi üzerinden paylaşılacak.
2024 EKPSS tercih sürecinin Ağustos ya da Eylül ayında başlaması bekleniyor.
Tercih işlemleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden gerçekleştirilecek.
EKPSS TABAN PUANLARI
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) son olarak 2024-EKPSS yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanları açıklamıştı.
Puanlar ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyine göre farklılık gösteriyor.
ORTAÖĞRETİM EKPSS TABAN PUANLARI
ÖN LİSANS EKPSS TABAN PUANLARI
LİSANS EKPSS TABAN PUANLARI