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Giriş Tarihi: 8.8.2024 13:51

EKPSS TERCİH TARİHİ VE KILAVUZU 2024 | EKPSS tercihleri ne zaman? 2024 engelli memur alımı kılavuzu yayınlandı mı?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024 EKPSS) tercih tarihi ve kılavuzu gündemde. Adayların uzun süredir açıklanmasını beklediği EKPSS tercih tarihleri için araştırmalar sürüyor. Kamu kurumlarına yapılacak olan Engelli Kamu Personeli ataması için EKPSS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından duyurulacak. Peki, EKPSS tercihleri ne zaman? 2024 engelli memur alımı kılavuzu yayınlandı mı? İşte, detaylar...

EKPSS TERCİH TARİHİ VE KILAVUZU 2024 | EKPSS tercihleri ne zaman? 2024 engelli memur alımı kılavuzu yayınlandı mı?

2024 EKPSS tercih kılavuzu adayların gündeminde. Her yıl olduğu gibi bu yıl da kamuda ihtiyaca göre boş alanlara atamalar gerçekleşecek. Bu noktada EKPSS tercih tarihi için gözler ÖSYM'nin duyurularına çevrildi. ÖSYM'nin gerçekleştirdiği sınava giriş yapan pek çok engelli vatandaş, EKPSS tercih kılavuzu için bekleyişe geçti. Peki, EKPSS tercihleri ne zaman? EKPSS kılavuzu yayınlandı mı?

EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

EKPSS'den alınan puan ve kura ile yapılacak olan yerleştirme işlemleri hakkında ÖSYM tarafından bir tercih kılavuzu hazırlanarak ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresi üzerinden paylaşılacak.

2024 EKPSS tercih sürecinin Ağustos ya da Eylül ayında başlaması bekleniyor.

Tercih işlemleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden gerçekleştirilecek.

EKPSS TABAN PUANLARI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) son olarak 2024-EKPSS yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanları açıklamıştı.

Puanlar ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyine göre farklılık gösteriyor.

ORTAÖĞRETİM EKPSS TABAN PUANLARI

ÖN LİSANS EKPSS TABAN PUANLARI

LİSANS EKPSS TABAN PUANLARI

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EKPSS TERCİH TARİHİ VE KILAVUZU 2024 | EKPSS tercihleri ne zaman? 2024 engelli memur alımı kılavuzu yayınlandı mı?
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