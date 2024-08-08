EKPSS TERCİH TARİHİ VE KILAVUZU 2024 | EKPSS tercihleri ne zaman? 2024 engelli memur alımı kılavuzu yayınlandı mı?

2024 EKPSS tercih kılavuzu adayların gündeminde. Her yıl olduğu gibi bu yıl da kamuda ihtiyaca göre boş alanlara atamalar gerçekleşecek. Bu noktada EKPSS tercih tarihi için gözler ÖSYM'nin duyurularına çevrildi. ÖSYM'nin gerçekleştirdiği sınava giriş yapan pek çok engelli vatandaş, EKPSS tercih kılavuzu için bekleyişe geçti. Peki, EKPSS tercihleri ne zaman? EKPSS kılavuzu yayınlandı mı?