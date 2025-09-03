Ekran Görüntüsü Nasıl Alınır? Telefonda ve Bilgisayarda Ekran Görüntüsü Alma Kısayolu

Ekran görüntüsü almak, bilgisayarda veya telefonda sıkça ihtiyaç duyulan pratik bir işlemdir. Fakat birçok kişi hangi cihazda hangi yöntemin kullanılması gerektiğini bilmemektedir. Bu nedenle, ekran görüntüsü nasıl alınır sorusunun cevabı öne çıkar. Telefonda ve bilgisayarda ekran görüntüsü alma kısayolları da kullanıcıların işini kolaylaştıran detaylar arasında yer almaktadır.

EKRAN GÖRÜNTÜSÜ NASIL ALINIR?

Ekran görüntüsü almak, bilgisayar veya telefon ekranında gördüğünüz görüntüyü hızlıca kaydetmenin en pratik yoludur. Bu işlem, önemli bilgileri saklamak, paylaşımlarda bulunmak veya hatırlatıcı olarak kullanmak için idealdir. Çoğu cihazda sadece birkaç tuş kombinasyonu veya dokunmatik hareketle ekran görüntüsü alınabilir, böylece içerikler hızlı ve kolay bir şekilde kaydedilmiş olur.

TELEFONDA VE BİLGİSAYARDA EKRAN GÖRÜNTÜSÜ ALMA KISAYOLU

1. Windows (PC / Laptop)

Yöntem 1: Print Screen tuşu ile

Klavyede PrtSc / Print Screen tuşuna basın → tüm ekran kopyalanır.

Sonra Paint, Word veya başka bir program açıp Ctrl + V ile yapıştırın ve kaydedin.

Yöntem 2: Alt + Print Screen

Alt + PrtSc → sadece aktif pencereyi kopyalar.

Paint veya başka bir programa yapıştırıp kaydedin.

Yöntem 3: Windows + Shift + S (Snip & Sketch / Kesme Aracı)

Ekran kararıyor ve fare ile ekranın istediğiniz kısmını seçebiliyorsunuz.

Seçim sonrası otomatik panoya kopyalanır → Ctrl + V ile yapıştırın veya sağ üstten kaydedin.

2. Mac (macOS)

Tüm ekranı almak:

Command (⌘) + Shift + 3 → otomatik olarak masaüstüne kaydedilir.

Ekranın bir kısmını almak:

Command (⌘) + Shift + 4 → fare ile seçin → kaydedilir.

Belirli pencereyi almak:

Command (⌘) + Shift + 4, sonra Space (Boşluk) → pencereyi tıklayın → kaydedilir.

iPhone (Face ID olan)

Yan tuş + Ses açma tuşu → ekran görüntüsü alınır ve sol alt köşede küçük önizleme çıkar.

Kaydedilir: Fotoğraflar → Albümler → Ekran Görüntüleri.

iPhone (Home tuşu olan)

Home tuşu + Yan / Üst tuş → ekran görüntüsü alınır.

Android

Çoğu telefonda: Güç tuşu + Ses kısma tuşu aynı anda basın.

Kimi cihazlarda: Güç tuşu → Ekran görüntüsü al seçeneği çıkar.

Kaydedilir: Galeri → Ekran Görüntüleri.