Ekran hırsızları polisten kaçamadı

İstanbul Kağıthane ve Eyüpsultan'da park halindeki lüks araçların hayalet ekranlarını (dijital göstergeleri) çalan oto fareleri Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, son dönemde art arda gerçekleşen 8 ayrı hayalet ekran hırsızlığı olayının aynı kişiler tarafından gerçekleştirildiği belirlendi. Şüphelilerden C.T.'nin 21'i otodan hırsızlık olmak üzere toplam 25 suç kaydı bulunduğu, ayrıca hırsızlık suçundan aranmasının olduğu ve 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi. Diğer şüpheli C.S.'nin ise 7'si otodan hırsızlık olmak üzere toplam 15 suç kaydının olduğu tespit edildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Gaziosmanpaşa ve Ümraniye ilçelerinde belirlenen 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen baskınlarda C.T. ve C.S. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise hırsızlık olaylarıyla bağlantılı olabileceği değerlendirilen bazı materyallere de el konuldu. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!