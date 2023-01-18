Ekran Kartını Öğrenme – Bilgisayar Ekran Kartı Özellikleri, Modeli ve Kaç GB Olduğu Nasıl Öğrenilir?

Ekran kartları, bilgisayarda ki birçok işlevi gerçekleştirmek için çok önemli parçalardan bir tanesidir. Özellikle bilgisayarda oyun oynamak için çok önemli bir parçadır. Güçlü bir çözünürlük sağlamak için ekran kartı modelinizin yüksek bir model olması gerekiyor. Gelişen teknolojiden dolayı neredeyse her ay farklı bir ekran kartı modeli karşımıza çıkıyor. Bizde bu yazımızda laptop ve pc 'de ekran kartı özelliklerine bakmayı gösterdik. Bu sayede ekran kartımı nereden öğrenebilirim gibi sorulara hiç gerek kalmayacak. Hadi gelin beraber ekran kartı öğrenme adlı yazımıza geçelim.

Ekran Kartı Öğrenme

Ekran kartı, bilgisayarlarımızda ki grafik verilerini işleyip monitörlerde görüntü olarak gösterilmesini sağlar. Genelde oyunlarda çok ihtiyaç duyduğumuz ekran kartları, gün geçtikçe gelişmektedir.

Ekran Kartı Modeli ve Kaç GB Olduğu Nasıl Öğrenilir?

Her bir ekran kartı modelinin boyutları vardır. Ekran kartları 3gb, 4gb,6gb vb. şeklinde piyasaya sürülür. Bunlar ekran kartının modelinden modeline değişmektedir, sabit değildir. Ekran kartlarında genelde popüler olarak Nvidia ya da AMD firmasının grafik kartlarıı kullanılmaktadır. En iyi ekran kartının hangisi olduğu konusunda tartışılsa da, bu iki ekran kartı oldukça popülerdir.

Nvidia ekran kartları GeForce, Quadro, Volta ve RTX gibi farklı farklı serileri vardır. AMD ekran kartlarında ise bu seriler; Radeon 7000, Radeon 9000, Radeon X, Radeon RX, Radeon HD serilerinin yanı sıra FireGL, FireMV ve FirePro şeklindedir.

Masaüstü bilgisayarınızda ki veya laptop bilgisayarınızda ki ekran kartınızın modelini, özelliklerini ve kaç gb olduğunu ayrıntılı bir şekilde bilgisayarınızdan öğrenebilirsiniz. Bunun için aşağıdaki adımları takip edin:

Başlat menüsüne tıklayın,

Çıkan arama kısmına "Çalıştır" yazın ve aramada çıkan kısma tıklayın.

Gelen pencereye "dxdiag" yazın ve "Tamam" butonuna tıklayın.

Ardından karşınıza bir sekme açılacaktır. Açılan sekmede üst kısımda bulunan "Ekran" yazan sekmeye tıklayın.

Bu sekmeye geçiş yaptıktan sonra "Aygıt" bölümünde yazan bilgiler, sizin bilgisayarınızda takılı olan ekran kartı modelini ve teknik özelliklerini listeler.

Eğer bu kısımda ekran kartınız görünmüyorsa harici ekran kartı kullanıyor olabilirsiniz.

Bilgisayar Ekran Kartı Özellikleri

Ekran kartı, monitörlerimizde yüksek görüntü kalitesi alabilmemiz için önemlidir. O yüzden özellikleri de oldukça önemlidir. Ekran kartının özellikleri ne kadar yüksek olursa, aldığınız performans bir o kadar artacaktır. Ortalama özellikte bir ekran kartı size sıradan bir oyun keyfi sunarken, yeni nesil ekran kartları sizi oyunun içindeymiş gibi hissettirecek, akıcı bir oyun keyfi sunar. Her geçen gün ekran kartları gelişmektedir ve yeni özellikler eklenmektedir. Eğer kusursuz bir bilgisayar keyfi istiyorsanız, ekran kartıyla ilgili güncel haberleri takip edin. Bu şekilde en güncel ekran kartına ulaşabilir ve kusursuz bir bilgisayar keyfi yaşayabilirsiniz. Ekran kartı özelliklerinizi merak ediyorsanız da üst kısımda ki adımlardan ulaşabilirsiniz.