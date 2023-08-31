Haberler Yaşam Haberleri Ekran Koruyucu Hava Boşluğu Nasıl Giderilir? Telefon Ekran Koruyucu Hava Kabarcığı Nasıl Geçer?
Giriş Tarihi: 31.8.2023 12:32 Son Güncelleme: 31.8.2023 12:32

Ekran Koruyucu Hava Boşluğu Nasıl Giderilir? Telefon Ekran Koruyucu Hava Kabarcığı Nasıl Geçer?

Ekran koruyucu hava boşluğu yarattığı zaman telefonu kullanmak ve ekrana bakmak can sıkıcı olabiliyor. Özellikle telefondan bir video ya da film seyrederken ya da oyun oynarken ekran koruyucu dolayısıyla oluşmuş olan hava kabarcığı görüntüyü bozmakta ve rahatsızlık verici bir şekilde göze batmaktadır. Peki ya ekran koruyucu hava boşluğu nasıl giderilir, telefon ekran koruyucu hava kabarcığı nasıl geçer?

Ekran Koruyucu Hava Boşluğu Nasıl Giderilir? Telefon Ekran Koruyucu Hava Kabarcığı Nasıl Geçer?

Ekran koruyucu hava boşluğu yarattığında ekran koruyucuyu çöpe atmadan durumu kurtarmanın yollar vardır. Hava boşluğunun nasıl giderileceğini aşamalar halinde anlattığımız içerikte kabarcığa nasıl bir uygulama yapılacağı ve ekran kartına nasıl zarar vermeden durumun halledebileceğine dair detaylı ve akıcı bir rehber hazırladık. İşte ekran koruyucu hava boşluğu nasıl giderilir, telefon ekran koruyucu hava kabarcığı nasıl geçer sorularının yanıtı…

Ekran Koruyucu Hava Boşluğu Nasıl Giderilir?

Ekran koruyucular telefonun ekranını korumada çok önemli bir rol üstlenmekte. Fakat bazı durumlarda koruyucu cama geçirilirken hava kabarcıkları oluşabilir ve bu da son derece can sıkıcı bir görüntüyle karşı karşıya kalmak anlamına gelir.

Telefon ekranındaki kabarcığı gidermek için aşağıdaki yöntemleri sırayla uygulamak çok yüksek bir ihtimalle sorunu çözecek ve hava kabarcığının ortadan kalkmasını sağlayacaktır.

  1. Ekran koruyucunun bir köşesi hafifçe telefon ekranından kaldırılmalıdır.
  2. Kabarcığın olduğu noktaya doğru yavaş bir şekilde bastırılmalıdır.
  3. Ekran koruyucu yavaşça tekrardan telefon ekranına indirilmeli ve kabarcık iterek çıkartılmalıdır.
  4. Kabarcık giderilince ekran artık düzeltilip yapıştırılabilir.

İşlemi yaparken dikkatli ve nazik davranmak hava kabarcığının kolayca giderilmesini sağlayacaktır.

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Ekran Koruyucu Hava Boşluğu Nasıl Giderilir? Telefon Ekran Koruyucu Hava Kabarcığı Nasıl Geçer?
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