Ekran koruyucu hava boşluğu yarattığında ekran koruyucuyu çöpe atmadan durumu kurtarmanın yollar vardır. Hava boşluğunun nasıl giderileceğini aşamalar halinde anlattığımız içerikte kabarcığa nasıl bir uygulama yapılacağı ve ekran kartına nasıl zarar vermeden durumun halledebileceğine dair detaylı ve akıcı bir rehber hazırladık. İşte ekran koruyucu hava boşluğu nasıl giderilir, telefon ekran koruyucu hava kabarcığı nasıl geçer sorularının yanıtı…

Ekran Koruyucu Hava Boşluğu Nasıl Giderilir?

Ekran koruyucular telefonun ekranını korumada çok önemli bir rol üstlenmekte. Fakat bazı durumlarda koruyucu cama geçirilirken hava kabarcıkları oluşabilir ve bu da son derece can sıkıcı bir görüntüyle karşı karşıya kalmak anlamına gelir.

Telefon ekranındaki kabarcığı gidermek için aşağıdaki yöntemleri sırayla uygulamak çok yüksek bir ihtimalle sorunu çözecek ve hava kabarcığının ortadan kalkmasını sağlayacaktır.

Ekran koruyucunun bir köşesi hafifçe telefon ekranından kaldırılmalıdır. Kabarcığın olduğu noktaya doğru yavaş bir şekilde bastırılmalıdır. Ekran koruyucu yavaşça tekrardan telefon ekranına indirilmeli ve kabarcık iterek çıkartılmalıdır. Kabarcık giderilince ekran artık düzeltilip yapıştırılabilir.

İşlemi yaparken dikkatli ve nazik davranmak hava kabarcığının kolayca giderilmesini sağlayacaktır.