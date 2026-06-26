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Giriş Tarihi: 26.06.2026

‘Ekransız tatil’ için öneriler

Rana BÜYÜKTAŞ Rana BÜYÜKTAŞ
‘Ekransız tatil’ için öneriler
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AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı uzmanları, tatilde çocukların ekran kullanımında sınırlar konulmasını öneriyor. Uzmanlara göre; 0-3 yaş arası çocuklar ekrandan tamamen uzak tutulmalı. 3 yaşındaki çocuklar için bu süre günde en fazla 30 dakika olmalı. 6 yaşındaki çocuklar için ise video izleme ve dijital oyunlar dahil olmak üzere en fazla 1 saat ile sınırlandırılmalı. Çocukları dijital dünyadan uzaklaştırmanın en etkili yolunun "ekranı yasaklamak" olmadığını belirten uzmanlar, değil ekrandan daha cazip fiziksel alternatifler sunmak olduğunu belirtiyor.

EBEVEYNLERE TAVSİYELER:

Çocukla birlikte günlük "yaz tatili planı" hazırlayın.
Oyunlarda filtreleme programları kullanın.
Spor, sanat, kitap okuma saatleri oluşturun.
Ev içinde "ekransız zaman" dilimleri belirleyin.
Doğa yürüyüşleri, bisiklet turları ve "Yeşil Vatan" bilincini aşılayacak fidan dikim etkinlikleri planlayın.
Geleneksel zekâ oyunları, mutfak atölyeleri, ev içi oyunlar oynayın.

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‘Ekransız tatil’ için öneriler
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