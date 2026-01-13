Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanına tazminat ödeyecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, avukatı Ahmet Özel aracılığıylaİstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde Ekrem İmamoğlu'na 250 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı. Dava dilekçesinde, tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun 20 Mart 2025'te sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kişilik ve meslek hayatına yönelik ifadeler kullandığı belirtilmişti.

KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

İstanbul 23. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya tarafların avukatları katıldı. Duruşmada söz alan davacı avukatı Ferah Yıldız, Ekrem İmamoğlu'nun, davaya konu olan ifadeleriyle müvekkili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve kamu kurumlarını açık olarak hedef aldığını belirterek, karşı tarafın iddialarını ispatlayacak nitelikte delil sunmadığını kaydetti. Davalı avukatı ise duruşmanın ertelenmesi yönünde karar verilmesini talep etti. Hakim, önceki duruşmalarda davanın sözlü olarak yapılacağı yönünde ara karar bulunduğunu ve tarafların gelmemesi durumunda davayı karara bağlayacağının bildirildiğini söyledi.

150 BİN LİRA TAZMİNAT ÖDEYECEK

Kararını açıklayan mahkeme, davanın kısmen kabulüne karar vererek, Ekrem İmamoğlu'nun 150 bin lira manevi tazminatı olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ödemesine hükmetti.