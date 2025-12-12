Ekrem İmamoğlu hakim karşısında! Soruşturmalarda görevli bilirkişileri hedef göstermişti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun bir kısım soruşturmalarda görevli bilirkişiyi hedef göstererek yargı görevini yapmasını etkilemeye teşebbüs ettiği iddiasıyla yargılandığı davanın üçüncü duruşması görüldü.

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nce Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesinin karşısında bulunan salonda görülen duruşmada 'yolsuzluk' soruşturmasından tutuklu Ekrem İmamoğlu ile tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmaya Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu da katıldı.

Duruşmada, İmamoğlu savunma yapıyor.