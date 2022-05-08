Ekrem İmamoğlu’nun gezisini eleştirdi, partisinden istifa etmek zorunda kaldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz gezisine katılan gazetecilerin eleştirilmesi CHP'de tartışma konusu olmaya devam ediyor.

CHP Trabzon Gençlik Kolları yöneticisi Mete Duringa, Ekrem İmamoğlu'nun gezideki fotoğrafını eleştirdiği için parti tarafından istifasının istendiğini belirterek, CHP'den istifa ettiğini açıkladı.

Mete Duringa, parti üyeliğinden de istifa ettiğini kamuoyuna duyurdu.

"BU AÇIKLAMA DESTEKÇİLERİNİ ENAYİ YERİNE KOYMAKTAN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL"

Mete Duringa; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından Ekrem İmamoğlu'nun gezi fotoğrafını eleştirmiş ve "Bu fotoğrafa yapılan açıklama Ekrem İmamoğlu destekçilerini enayi yerine koymaktan başka bir şey değil. Nagehan Alçı gibi geçmişi karanlık şahısların size karşı söylemleriyle mücadele ederken hapsedilen insanlar var bu ülkede" iddiasında bulunmuştu.

Mete Duringa; İBB Sözcüsü Murat Ongun'un, "Biz bu tartışmaları önemsemiyoruz. Bu eleştiriler 200-300 kişinin kendi arasındaki yorumları, eleştirileridir. Nagehan Alçı oralarda çok seviliyor. Ben kendi başıma yapmıyorum ki, bu listeyi kendi başıma hazırlamadım. Gezi hazırlarken listeyi sayın başkana sunuyorum. Sayın başkan onay vermeseydi ben bu geziyi düzenleyebilir miydim? İmamoğlu'nun keyfi yerinde.. O, bu tartışmalara bakmıyor. Biz genel fotoğrafın bütününe bakıyoruz" şeklindeki açıklamalarına da tepki gösterdi.

"MURAT ONGUN KARADENİZ HALKINDAN ÖZÜR DİLEMELİ"

Mete Duringa; "(Nagehan Alçı'nın) 'Karadeniz Halkı' tarafından sevildiğini iddia etmek o halka büyük bir hakaret demektir. Murat Ongun Karadeniz halkından özür dilemeli" ifadelerini kullanmıştı.