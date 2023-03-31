Eksantrik Mili Nedir? Eksantrik Mili Ne İşe Yarar, Arıza Belirtileri Neler ve Bozulursa Ne Olur?

Aracın çalışmasında önemli parçalardan biri de Eksantrik Milidir. Eksantrik Mili nedir, sorusuna bir diğer adı kam milidir yanıtını veririz. Eksantrik mili ne işe yarıyor, dediğimizde motorun yardımcı mili olduğunu öğreniriz. Eksantrik mili nerede, sorusuna motorun üst kısmında yer alır yanıtını veririz. Eksantrik mili ne zaman değişir, sorusuna ise arıza durumunda değiştirilmesi gerekir yanıtını veririz. Eksantrik mili arızası belirtileri neler ve bozulursa ne olur dediğimizde motorun çalışmayacağını öğreniriz.

Eksantrik Mili Nedir ve Ne İşe Yarar?

Motor bir aracın ana beyni olarak görülmelidir. Araçların motorları birçok farklı donanımla bir arada çalışır ve gerekli bilgileri alan donanımlar işlemleri gerçekleştirir. Eksantrik mili de motor ile bağlantılı olarak işlem yapan bir araç içi parçadır. Eksantrik mili demir ya da çelik alaşımlarından yapılan bir sistemdir. Eksantrik mili bir içten yanmalı motor yakıt girişini ve duman çıkışını veya egzozunu düzenleyen valf dizisinin bir parçasıdır. Bir eksantrik mili tipik olarak motorun tepesinde (silindirin üstünde) bulunur. Eksantrik mili, krank miline bir kayış ve zincir ile bağlanmıştır.

Pistonların gerekli gücü üretebilmesi için doğru olan emiş ve egzoz zamanlamasını ayarlamaya yarayan motor parçasıdır. Sırası gelen pistonda önce emiş supabını açarak piston bölmesine gerekli olan hava yakıt karışımının dolmasını sağlayan parçadır. Daha sonra emiş supabını kapatarak piston bölmesinde gerekli basıncın oluşmasını ve yanmanın gerçekleşmesini bekler. Yanma işlemi gerçekleştikten sonra oluşan atık gazların dışarı atılması için egzoz supabını açar. Bu işlemleri gerekli zamanlarda motorda bulunan bütün pistonlara sırası ile uygulayarak motorun çalışmasını sağlar.

Eksantrik Mili Arıza Belirtileri Neler?

Eksantrik mili arızalanması halinde durumuna göre hızlı bir şekilde aracınız da parça değişimine gitmeniz gerekmektedir. Eksantrik mili arızalandığında belirtilerini şu şekilde sıralayabiliriz:

Rölanti bozulması meydana gelir.

Araç çekişi düşer

Yakıt sarfiyatı artar

Araç belirli bir süre sonra sesli çalışmaya başlar.

Egzozda patlama meydana gelebilir.

Araç bir süre sonra hiç çalışmaz.

Hava geri tepmesi olacağı için hava filtresi patlaması meydana gelebilir.

Pistonlar zarar görebilir.

Eksantrik Mili Bozulursa Ne Olur?

Eksantrik mili arıza belirtileri görmeniz halinde ilk olarak servise götürülmesi gerekir. Eksantrik milin arıza vermesi durumunda tamiri mümkün değildir. Bu nedenle değiştirilmesi gerekir. Eksantrik mili arıza durumunda yapılması gerekenleri şu şekilde sıralayabiliriz: