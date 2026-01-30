Eksi 30 derecede zorlu görev

Van'ın Çaldıran ilçesinde görev yapan Doktor Didem Durgun (25) ve beraberindeki sağlık ekibi, 'Evde Sağlık Hizmeti' kapsamında hastalara hizmet veriyor. Kar kalınlığının yer yer 1.5 metreyi bulduğu bölgede hastalara haftanın 5 günü hizmet götüren Dr. Durgun ve ekibi, son olarak ilçeye 35 kilometre uzaklıktaki mezrada bulunan KOAH ve kalp yetmezliği hastası Çavreş Dağ (65) ile kalp yetmezliği yaşayan Sait Canünver'e (88) ulaşabilmek için karlı yolları yürüyerek katetti.Çaldıran Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri Birim Sorumlusu Pratisyen Dr. Didem Durgun, Türkiye'nin en zorlu coğrafyalarından birinde görev yaptıklarını belirterek, "Evde Sağlık Hizmetleri doktoruyum. Zorlu kış şartlarında yatağa bağımlı, yaşlı ve kronik hastalığı bulunan hastalarımızı evlerinde ziyaret ederek gerekli sağlık taramalarını yapıyoruz. Gerekli durumlarda uzman doktorlarımızla online olarak hastalarımızı birlikte değerlendiriyoruz. Mezun olduktan sonra ilk görev yerim memleketim Van oldu. Türkiye'nin en soğuk ilçelerinden birinde görev yapıyoruz. Bazı günler hava sıcaklığı eksi 30 derecenin altına düşüyor" dedi. Zorlu hava koşullarının yanı sıra farklı risklerle de karşılaştıklarını dile getiren Durgun, "105 mahalle ve mezrada yaşayan, çoğu 65 yaş üstü olan 180 hastaya haftanın 5 günü evlerinde sağlık hizmeti sunuyoruz" dedi.Erzurum ve Ardahan'da dondurucu soğuklar etkili oluyor. Ardahan'ın Göle ilçesinde termometreler eksi 23'ü gösterirken Erzurum'da ise eksi 19 derece ölçüldü. Faruk KÜÇÜK-Şenol Bozkurt/SABAHTrakya'dan gelmekte olan soğuk hava dalgası İstanbul ve Marmara Bölgesi başta olmak üzere tüm ülkeyi etkisi altına alacak, hatta bazı illerde sıcaklıklar 13 derece birden düşecek. Milyonlarca öğrencinin sömestir tatilinin bitip okulların açılacağı pazartesi günü ise İstanbul'da kar yağışı bekleniyor. Semih KARA / SABAH