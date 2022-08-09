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Giriş Tarihi: 9.8.2022 16:21

Ekşi Elmalar filmi konusu ne, oyuncuları kim? Ekşi Elmalar filmi nerede çekildi?

Yılmaz Erdoğan’ın yönetip başrolünde yer aldığı Ekşi Elmalar filmi bu akşam televizyonda yayınlanıyor. Yapımda konu olarak, Aziz Özay karakterinin, üç güzel kızı ve Hakkari'de sürdüğü mütevazi yaşamı anlatılmaktadır. Öte yandan izleyenler "Elmalar filmi konusu ne ve oyuncuları kimler, nerede çekildi?" sorularının yanıtını araştırıyor. İşte, Ekşi Elmalar filminin oyuncuları, konusu ve çekildiği yer bilgisi…

Ekşi Elmalar filmi konusu ne, oyuncuları kim? Ekşi Elmalar filmi nerede çekildi?

Ekşi Elmalar filmi bu akşam Star TV'de ekrana geliyor. Yılmaz Erdoğan, Farah Zeynep Abdullah, Songul Öden, Şükran Ovalı, Şükrü Özyıldız gibi isimlerin yer aldığı film merakla bekleniyor. 2016 yılında beyazperdede seyircisi ile buluşan film dramatik komedi türündedir. Peki Ekşi Elmalar filmi konusu ne, oyuncuları kim? Ekşi Elmalar filmi nerede çekildi?

EKŞİ ELMALAR FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Film, Hakkari ve Antalya'da geçse de çekimleri, Muğla'nın Köyceğiz, Ortaca ve Marmaris ilçesinde yapıldı.

EKŞİ ELMALAR FİLMİ KONUSU

Sert mizacıyla tanınan Belediye Reisi Aziz Özay'ın kent çapında meşhur iki özelliği daha vardır: Biri herkesin imrendiği meyve bahçesi, ikincisi de evlenme çağına gelmiş, birbirinden güzel 3 kızı. Kasaba merkezine inmeyen, insan içine çok çıkmayan kızların taliplisi ise çoktur. Aziz Bey'in eşi Ayda ve kızları Muazzez, Türkan ve Safiye'nin öyküleri 1970'li yılların sonunda Hakkari'de başlar ve 1990'lı yılların sonunda Antalya'ya dek uzanır...

EKŞİ ELMALAR FİLMİ OYUNCULARI

Yılmaz Erdoğan - Aziz Özay

Farah Zeynep Abdullah - Muazzez Özay

Songül Öden - Türkan Özay

Şükran Ovalı - Safiye Özay

Şükrü Özyıldız - Özgür

Fatih Artman - Hatip

Ersin Korkut - Şino (Mavi Gözlü)

Caner Cindoruk - Servet

Cezmi Baskın

Devrim Yakut - Ayda Özay

Kıvanç Baran - Arslan Cevdet

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Ekşi Elmalar filmi konusu ne, oyuncuları kim? Ekşi Elmalar filmi nerede çekildi?
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