Ekvador-İstanbul hattında eroin sevkiyati

İstanbul Emniyeti'ne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; zehir tacirlerine bir darbe daha vurdu. Beylikdüzü'deki Ambarlı Limanı'nda bulunan bir konteynere düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda Ekvador'dan İstanbul deniz yoluyla sevk edilen konteynerde 175 kilo 120 gram kokain maddesi ele geçirildi. Mersin ve Erzurum'da da uyuşturucu operasyonu düzenlendi. EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Mersin ve Erzurum Emniyet Müdürlükleri koordinesinde; Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu Mersin ve Erzurum'da da uyuşturucuya yönelik operasyon düzenlendi. Yabancı uyruklu 3 şüpheli yakalandı. Operasyonda Erzurum'da 224,5 kg metamfetamin, Mersin'de 223 kg skunk ele geçirildi.