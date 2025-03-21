EKYS sınav sonuçları TIKLA-ÖĞREN! MEB EKYS sınav sonuçları açıklandı! İşte ÖSYM sonuç ekranı

EKYS sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda yönetici olma fırsatı için başvuran adaylar, sınav puanlarını ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden öğrenebilecek. Adaylar T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle birlikte sonuçları görüntüleyebilecek. P2025 EKYS sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, EKYS sonuç sorgulama ekranı ve tüm detaylar.
SON DAKİKA: 2025 MEB EKYS SONUÇLARI AÇIKLANDI!
2 Mart 2025 tarihinde uygulanan 2025 Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı'nın (2025-MEB-EKYS) değerlendirme işlemleri tamamlandı.
2025 MEB EKYS sınav sonuçları açıklandı.
EKYS SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Adaylar, sınav sonuçlarına 21 Mart 2025 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.
100 PUAN ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLECEK
EKYS sınavı değerlendirme işlemleri yapılırken yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Bu sebeple 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürmeyecek. Doğru cevap sayıları toplanarak 100 puan üzerinden hesaplama yapılacak.
EKYS sınavında adaylara Genel Kültür, Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi, Değerler eğitimi, eğitim ve öğretimde etik, eğitim bilimleri ve mevzuat gibi alanlardan sorular yöneltildi.
Yazılı sınavda sınav sonuçlarında en fazla eğitim bilimleri (%30) etki edecek. Genel Kültür %20, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi %10, Değerler Eğitimi %10, Eğitim ve öğretimde etik %10, Eğitim Bilimleri %30 etki edecek. Mevzuat ise %20 etki edecek.