EKYS sınav sonuçları TIKLA-ÖĞREN! MEB EKYS sınav sonuçları açıklandı! İşte ÖSYM sonuç ekranı

100 PUAN ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLECEK

EKYS sınavı değerlendirme işlemleri yapılırken yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Bu sebeple 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürmeyecek. Doğru cevap sayıları toplanarak 100 puan üzerinden hesaplama yapılacak.

EKYS sınavında adaylara Genel Kültür, Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi, Değerler eğitimi, eğitim ve öğretimde etik, eğitim bilimleri ve mevzuat gibi alanlardan sorular yöneltildi.

Yazılı sınavda sınav sonuçlarında en fazla eğitim bilimleri (%30) etki edecek. Genel Kültür %20, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi %10, Değerler Eğitimi %10, Eğitim ve öğretimde etik %10, Eğitim Bilimleri %30 etki edecek. Mevzuat ise %20 etki edecek.