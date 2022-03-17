Haberler Yaşam Haberleri El-Afüvv Ne Demek? Allah’ın El Afüvv İsminin Anlamı Ve Fazileti
Giriş Tarihi: 17.3.2022 15:47 Son Güncelleme: 17.3.2022 15:47

El-Afüvv Ne Demek? Allah’ın El Afüvv İsminin Anlamı Ve Fazileti

El-Afüvv Ne Demek? Allah’ın El Afüvv İsminin Anlamı Ve Fazileti

Allah’ın özelliklerini ve evren üzerindeki etkilerini anlamak için bazı isimler bulunmaktadır. Bunlara Esmaül Hüsna da denmektedir. Toplam 99 tane Allah’ın ismi bulunmaktadır. Bu isimlerim hepsinin kendi içinde Allah’a ait pek çok anlamı bulunmaktadır.  El Afüvv ismi de Allah’ın belirli bir özelliğini anlatan önemli ism-i şeriflerden birisidir. Peki, El Afüvv ne demektedir?

Esmaül Hüsna olarak geçen Allah'ın isimlerini öğrenmenin insan üzerinde pek çok etkisi bulunmaktadır. Öncelikle yaratıcısının özelliklerini ve evren üzerindeki etkilerini öğrenmektedir. Bunun yanında bu 99 tane ismi zikrederek onların faziletlerinden yararlanma imkanı vardır. Bu bağlamda El Afüvv isminin de belirli faziletleri bulunmaktadır.

El Afüvv Ne Demek?

El Afüvv isminin dini anlamda pek çok anlamı bulunmaktadır. Öncelikle kelime olarak çok affedici, bağışlayan, mağfiret eden anlamlarında kullanılmaktadır. Buradan da görüldüğü El Afüvv isminin Allah'a aittir. Bunun yanında günahları çokça affeden, cezalandırmaktan vazgeçen olarak da kullanılan bir kelimedir.

El-Afüvv anlamı dini açıdan bahsedecek olursak, Kullarının günahlarını çokça affeden, affedici olan, acıyan, merhamet eden, günahları bağışlayan ve silen, kullarının işlediği günahları lütuf ve merhametiyle bağışlayan, affı ve bağışlaması çok olan anlamında kullanılmaktadır.

Ya Afüvv Esmasının Fazileti

Allah'ın isimlerinin hepsinin bir fazileti bulunmaktadır. Bu bağlamda gerekli günlerde belirli zikirler yapılarak insanlar pek çok olumsuz durumdan kurtulabilir. El Afüvv kelimesinin zikir günü Pazar günüdür. Bunun yanında zikir saati ise güneş vaktidir. Ebced değer ve zikir adedi 156 tanedir. Buna göre El Afüvv isminin faziletleri şunlardır:

  • El Afüvv ism-i şerifi, güzel ahlak sahibi olmak, günahların affı ve kabahatlerinin örtülmesi için, "Ya Afüvv Celle Celalühü" diyerek 156 kere okunur.
  • El Afüvv ism-i şerifini, "Ya Afüvv Celle Celalühü" diyerek çok zikredene rıza kapısı açılır. Ya Gafur ismi ile birlikte zikredilirse duanın kabulü çabuklaşır.
  • El-Afüvv ism-i şerifi, güzel ahlak sahibi olmak, günahların affı ve kabahatlerinin örtülmesi için, "Ya Afüvv Celle Celalühü" diyerek 156 kere okunur.
  • 5 vakit namazdan sonra 287 kere "Ya Afüvv celle celalühu" zikrine devam edenin günahları af olunur.

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El-Afüvv Ne Demek? Allah’ın El Afüvv İsminin Anlamı Ve Fazileti
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