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Giriş Tarihi: 15.3.2022 10:31 Son Güncelleme: 15.3.2022 10:31

El Bedi Ne Demek? Allah’ın El Bedî İsminin Anlamı Ve Fazileti

El Bedi Ne Demek? Allah’ın El Bedî İsminin Anlamı Ve Fazileti

Allah’ın özelliklerini ve insan üzerindeki etkilerini anlamlandıran 99 tane isim bulunmaktadır. Bu 99 ismin hepsinin kendi içinde özel anlamları vardır. Bu anlamların hepsi Allah’a özgü isimlerdir. El Bedi ismi de Allah’ın 99 isminden sadece biridir. El Bedi isminin birçok anlamının yanında bazı faziletleri de bulunmaktadır. Peki El Bedi ne demektir?

Allah'ın 99 ismine Esmaül Hüsna da denmektedir. El Bedi ismi diğer Allah'ın isimlerinde de olduğu gibi Arapça kökenlidir. Bu kelimenin belirli zikir saatleri ve günleri bulunmaktadır. Bahsedeceğimiz zamanlarda El Bedi ismini zikretmek insan açısından oldukça faydalı olacaktır.

El Bedi Ne Demek?

El Bedi, Allah'ın 99 isminden biridir. Bu bağlamda Allah'ın belirli bir özelliğini ve insanlar üzerindeki etkisini göstermektedir. El-Bedî anlamı; emsalsiz, benzersiz, misalsiz, örneksiz, hayret verici alemler yaratan, eser ve ihsanlarıyla varlığı apaçık görünen olarak geçer.

El Bedi ismi kısaca her şeyi en güzel ve benzersiz şekilde örneksiz yoktan yaratan anlamlarına da gelmektedir. Buradan da anlaşıldığı gibi El Bedi ismi Allah'a özel bir isimdir.

Ya Bedi Esmasının Fazileti

El Bedi isminin anlamlarından yukarıda bahsetmiştik. Burada ise bu ismin faziletlerinden bahsedeceğiz. Öncelikle El Bedi ismi Perşembe günü zikredilmektedir. Zikir saati ise Müşteri vaktidir. Aynı zamanda ebced değeri ve zikir sayısı 86'dır. Bu bağlamda El bedi isminin faziletleri şunlardır:

  • "Ya Bedi" ism-i şerifini 70.000 defa okuyan kimse istek ve arzularına Allah'ın izni ile kısa zamanda kavuşur.
  • El-Bedi ism-i şerifinin zikrini her gün 86 defa okuyan kime kısa zamanda ummadığı ve beklemediği yerlerden yardım görür. Çeşitli nimet ve ihsanlara kavuşur.
  • Bir memuriyetten veya herhangi bir işten uzaklaştırılmış kimse "Ya Bedi" ism-i şerifinin zikrine devam ederse Allah'ın izniyle yine memuriyetine veya ayrılmış olduğu işine döner veya daha iyisine kavuşur.
  • Herhangi bir isteğiniz ve duanızda ona uygun esmaların yanında veya okumalarında El-Bedi esmasını da zikretmek istek ve duanızın çabuk ve en güzel surette kabulüne vesile olur.
  • Sanat erbabından olan ve sanat ile uğraşan kimseler El-Bedi ism-i şerifini zikretmeye devam ederse sanatında ilerler, yükselir. Her türlü imalat ettiği veya ürettiği şeyde muvaffak olur.

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El Bedi Ne Demek? Allah’ın El Bedî İsminin Anlamı Ve Fazileti
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