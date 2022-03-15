El Bedi Ne Demek? Allah’ın El Bedî İsminin Anlamı Ve Fazileti

Allah'ın 99 ismine Esmaül Hüsna da denmektedir. El Bedi ismi diğer Allah'ın isimlerinde de olduğu gibi Arapça kökenlidir. Bu kelimenin belirli zikir saatleri ve günleri bulunmaktadır. Bahsedeceğimiz zamanlarda El Bedi ismini zikretmek insan açısından oldukça faydalı olacaktır.

El Bedi Ne Demek?

El Bedi, Allah'ın 99 isminden biridir. Bu bağlamda Allah'ın belirli bir özelliğini ve insanlar üzerindeki etkisini göstermektedir. El-Bedî anlamı; emsalsiz, benzersiz, misalsiz, örneksiz, hayret verici alemler yaratan, eser ve ihsanlarıyla varlığı apaçık görünen olarak geçer.

El Bedi ismi kısaca her şeyi en güzel ve benzersiz şekilde örneksiz yoktan yaratan anlamlarına da gelmektedir. Buradan da anlaşıldığı gibi El Bedi ismi Allah'a özel bir isimdir.

Ya Bedi Esmasının Fazileti

El Bedi isminin anlamlarından yukarıda bahsetmiştik. Burada ise bu ismin faziletlerinden bahsedeceğiz. Öncelikle El Bedi ismi Perşembe günü zikredilmektedir. Zikir saati ise Müşteri vaktidir. Aynı zamanda ebced değeri ve zikir sayısı 86'dır. Bu bağlamda El bedi isminin faziletleri şunlardır: