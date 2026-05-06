El bombalı 17 yaşındaki saldırgan kurşun yağdırdı

Esenyurt
'ta sabah 04.30 sıralarında Hayrettin Paşa Mahallesi'nde 17 yaşındaki Mehmet Can İ. isimli saldırgan kafenin önüne gelerek silahını ateşledi. 6 el ateş eden şahıs olayın ardından koşarak kaçarken, o sırada çevreden geçen gece bekçileri silahlı saldırganı kovalamaya başladı. Şahıs kaçtığı sırada elindeki poşeti çalıların arasına atarken, ihbar üzerine destek amacıyla çok sayıda polis ekibi olay yerine sevk edildi. Kısa sürede yakalanan silahlı saldırgan gözaltına alındı. Şahıs yakalandıktan sonra yapılan incelemede, üzerindeki el bombasını çalıların arasına attığı tespit edildi. Yapılan üst aramasında ise tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Bu arada kurşunlanan kafenin daha önce de silahlı saldırıların hedefi olduğu öğrenildi.