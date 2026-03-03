El freni ihmali ölüm getirdi

İstanbul'un Kâğıthane ilçesinde sürücü Selçuk Aydın (55), unutkanlığını canıyla ödedi.

Dün sabah Karameşe Sokak'ta yaşanan olayda iddiaya göre, 34 GGP 194 plakalı hafriyat kamyonunun sürücüsü Aydın, park ettiği aracının el frenini çekmeden indi. Araç, Aydın'ın inmesinin hemen ardından hareket ederken, Aydın aracı durdurmaya çalışırken dengesini kaybederek 4 metrelik istinat duvarından düştü.

HAYATINI KAYBETTİ

Selçuk Aydın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza anının ise yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Aydın'ın inşaatın önünde beklediği aracın hareket ettiğini fark etmesiyle koştuğu ancak binmeye çalıştığı kamyonun çarpmasıyla aşağı düştüğü görülüyor.