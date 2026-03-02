El frenini çekmeyi unutup hafriyat kamyonunu durdurmaya çalışan kamyon şoförü apartman boşluğuna düşerek öldü

Feci kaza Kağıthane Karameşe Sokak'ta saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Hafriyat kamyonunun sürücüsü Selçuk Aydın (55), yakındaki inşaattan hafriyat almak için aracını yol kenarına park etmişti. El freni çekilmeyen araç, Aydın'ın inmesinin hemen ardından hareket etmeye başlamış, aracın rampadan kaydığını gören sürücü, aracı durdurmaya çalışmıştı. Araç elektrik direğine, yol kenarındaki demir korkuluklara ve sürücüye çarparken, dengesini kaybeden talihsiz adam ise yaklaşık 6 metre yükseklikten aşağı düştü. Hafriyat kamyonunun demir korkuluklara çarparak durması büyük bir faciayı önlenirken, düştüğü yerden alınan Aydın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

TALİHSİZ KAMYON ŞOFÖRÜ İHMALİN KURBANI OLDU

Sokaktaki inşaat alanından harfiyat almak için yolda bekleyen kamyonunun el freninin çekilmesinin unutulması sonucu kamyonun hareket ettiğini gören şoför Selçuk Aydın, kamyonu durdurmak için şoför mahalline koşup direksiyonu düzeltmeye çalışırken kamyonun demir korkuluklara çarpması ile birlikte yolun solunda yaklaşık 6 metrelik apartman boşluğuna savruldu. Yüksekten düşerek ağır yaralanan şoför Selçuk Aydın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

YOL ÜSTÜNDEKİ 3 KİŞİ KAMYONUN ALTINDA KALMAKTAN KILPAYI KURTULDU

Kamyonun hareket ettiği sıralarda ise yolun kenarında bekleyen üç kişide kamyonunun üzerlerine geldiğini görünce sağa sola koşuşturdu. Kamyonunun altında kalmaktan kılpayı kurtuldu. Polis kazayla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı.