El Hakem Ne Demek? Allah’ın El-Hakem İsminin Anlamı Ve Fazileti

El Hakem esması, Allah'ın sıfatlarından en güzeli, onun ilmi ve adaletini en güzel ifade edenidir. Allah-u Teala hakemdir, hikmet sahibidir ve adildir. Kulları arasında adaleti sağlar, hak geçmesinin önüne geçer. Bu esmanın faziletleri de oldukça önemli olup kullar tarafından en sık zikredilen esmalar arasında yer almaktadır. El-Hakem anlamı, El Hakem esmasının faziletleri hakkında daha detaylı bilgi edinmek için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

El Hakem Ne Demek?

El-Hakem anlamı, adalet sağlayıcı, yargıçtır. Allah2ın tek ve mutlak hüküm sahibi olduğunu ifade etmektedir. Allah-u Teala hikmet sahibidir ve her şeyden hak yoluyla haberdar olur. Hüküm verme yetkisine sahip bilgi ve adalet sağlayandır. Kullar adil bir yaşam için El Hakem esmasını zikrederek Allah'a sığınmaktadır.

Ya Hakem Esmasının Fazileti Nelerdir?

Ya hakem esmasının fazileti için günde 68 defa "ya hakem" diye zikir çekilmesi gerekmektedir. Her gün 68 defa ya hakem diye zikreden kişilerin maneviyatı artar, ruhen temizlenirler. Kişinin herhangi bir hukuki mücadelesi varsa ve haklıysa tez zamanda lehine sonuçlanmaktadır.

Her namazdan sonra 68 defa "ya hakem" diye zikretmek kişinin iş yaşamında hak ettiği iyi yerlere gelmesine vesile olmaktadır. Gece yarısı abdestli bir şekilde ya hakem esması zikretmek kişinin imanını temizleyip tazelemektedir. Kur'an-ı Kerim'de geçen ya hakem esmasının faziletlerini ifade eden ayetler şu şekildedir;

"… Allah aranızda hükmedinceye kadar bekleyin. O hakimlerin en iyisidir." (Araf Süresi, 87. Ayet Meali)

"Allah size kitabı açık açık indirmişken O'ndan başka bir hakem mi isteyeyim?" (Enam Suresi, 114 Ayet Meali)

"Hayır! Rabbine ant olsun ki, onlar aralarında çıkan çekişmeli işlerde seni hakem yapmadıkça, sonra senin verdiğin hükme karşı içlerinde hiçbir sıkıntı bulmadıkça ve tam bir teslimiyetle boyun eğmedikçe iman etmiş olamazlar." (Nisa Suresi, 65. Ayet Meali)

Ya Hakem esması zikredilirken dua da okunmaktadır. O dua şu şekildedir;

"Ya Hakem, hesap günü bizi rahmetinden uzaklaştırma. Hüküm ancak sana ait olacağı o günde bizi çaresiz bırakma.

Amin."