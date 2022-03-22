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Giriş Tarihi: 22.3.2022 14:18 Son Güncelleme: 22.3.2022 14:23

El Hamid Ne Demek? Allah’ın El-Hamid İsminin Anlamı Ve Fazileti

El Hamid Ne Demek? Allah’ın El-Hamid İsminin Anlamı Ve Fazileti

Esma-ül Hüsna’da yer alan Allah’ın isimlerinden biri olan El Hamid ismi, Allah’ın en güzel isimlerinden biridir. El Hamid ne demek diye sorulduğunda Allah’ın vermiş olduğu nimetleri ifade eden bir ad anlamına geldiği karşımıza çıkmaktadır. Oldukça hayırlı bir esma olan El Hamid ismi Allah’a karşı bir teşekkür, şükür manası da taşımaktadır.

El Hamid ismi, Allah'ın sıfatlarından biri olup onu övmeyi temsil etmektedir. O ki ihsan sahibi, türlü nimetler sunan, kullarının yanında olan yaratandır. El-Hamid isminin anlamı ve faziletlerini sizler araştırdık. Daha detaylı bilgi edinmek için yazımızın devamını okumaya devam edebilirsiniz.

El Hamid Ne Demek?

El- Hamid anlamı bakımından övülmeye layık olan, ihsan sahibi demektir. Allah'ın yüceliğini ifade eden bu adı kullarına ona sığınması gerektiği, ondan başka yaratıcının olmadığını ifade eder. Allah'a karşı hamt etmek kulların görevidir.

El hamid esması ile kullar Allah'ın bağışlayıcılığına sığınır ve kendilerine sunulan nimetler ya da hayatları için şükrederler. Kulların el hamid esması zikrinden sonra, gönülleri ferahlar, sıkıntılarından Allah'ın izni ile tez zamanda kurtulurlar.

Ya Hamid Esmasının Fazileti Nedir?

Ya Hamid esmasının fazileti birden fazla olup, Allah'ın 99 isminin en hayırlı esması olarak karşımıza çıkmaktadır. Allahu Teala'yı övmek ona şükretmek, verdiği nimetler için teşekkür etmek için zikredilir. Allah'a layık bir kul olmak için de zikredilmektedir. Ya hamid esması dua ya da namaz öncesinde ya da sonrasında zikredildiği gibi dua ya da namaz dışında da istenilen zamanda gönüllerinden ne zaman geçerse o zaman zikredilebilir. Ya hamid esmasının faziletleri ayetlerde de geçmektedir. Faziletlerini gösteren ya hamid esmasının ayetleri şu şekildedir;

"Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman ve Rahim olan, Hesap gününün sahibi olan Allah'a mahsustur." (Fatiha Suresi, 1-2-3 ve 4. Ayet)

"Yedi gök, yer ve bunların içinde bulunanlar Allah'ı teşbih eder. Onu hamd ile teşbih etmeyen hiçbir varlık yoktur. Fakat siz onların teşbihlerini iyi anlamazsınız. Şüphesiz o halimdir, çok bağışlayandır." (İsra Suresi, 44. Ayet)

"Duanın en yücesi Elhamdulillah'tır." (Hadis-i Şerif- Tirmizi Dua 9)

"Allah'a hamd ile başlamayan her önemli işin sonu güdüktür." (Hadis-i Şerif- İbn Mace Nikah 19)

"İnsanların ümitlerini kestikten sonra yağmuru indiren ve rahmetini her tarafa yayan Allah'tır. O, hakiki dosttur, övülmeye layık olandır." (Şura Suresi, 28. Ayet)

Tüm bu ayetlere Allah'ın gücü, kudretini ve kullarına sunmuş olduklarından dolayı övülmeye layık olduğunu ifade etmektedir. El hamid esması ile ilgili herhangi bir dua bulunmamaktadır. Ya Hamid esmasını zikrederek dua etmek isteyen kullar duanın başında "Ey El Hamid olan Rabbim …" şeklinde zikrederek gönlünden geçen istediği herhangi bir dua ile tamamlayabilmektedir.

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El Hamid Ne Demek? Allah’ın El-Hamid İsminin Anlamı Ve Fazileti
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