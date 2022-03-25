El Hayy Ne Demek? Allah’ın El-Hayy İsminin Anlamı Ve Fazileti

El Hayy esması Esma-l Hüsna'da yer alan Allah'ın 99 isminden bir tanesidir. El-Hayy anlamı en kısa ifade ile Allah'ın ölümsüz ve ebedi bir hayata sahip olduğunu anlatmaktadır. Faziletleri açısından da oldukça kısmetli ve hayırlı olan bu El Hayy esması ile ilgili daha fazla bilgi için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

El Hayy Ne Demek?

El-Hayy anlamı genel olarak hayatın kaynağı demektir. Allah-u Teala tüm yaşamın kaynağıdır. O yaradandır ve yüce bir varlıktır. El- Hayy esması Arapça kökenli bir isim olup diri, canlı ve ölümsüz anlamına gelmektedir. Bu esma ile kullar sağlıklı bireyler olabilmek için zikretmektedir. Allah kulların sağlık sıhhat verir.

Ya Hayy Esmasının Fazileti Nedir?

Ya hayy esmasının fazileti birden fazladır. Kullar bu esma ile Allah'a sığınır. Ya Hayy esmasının zikir sayısı arttıkça fazileti de artmaktadır. Her gün 18 defa Ya Hayy diye zikretmek uzun ömürlü bir yaşama ve kişinin gönlünden geçenlerin tez vakitte olmasına vesile olmaktadır.

300 defa bu esmayı zikreden kişi hasta olmaz. El Hayy esması gül suyu ve miske okunarak tüketilme durumunda o kişi hasta ise hastalıktan kurtulur. Hasta değilse hiç hasta olmaz. Tüm bunların yanında sıkıntı ve zorlukların üstesinden kolay bir şekilde gelmeyi nasip eder.

El Hayy esması Kur'an-ı Kerim'de de sıkça geçen esmalardan biridir. Kur'an-ı Kerim'de geçen El Hayy esması ile alakalı ayetler şu şekildedir;

"Ölümsüz ve daima diri olan Allah'a güvenip dayan." (Furkan Suresi, 58. Ayet Meali)

"Daimî bir hayat sahibi ancak O´dur. O´ndan başka ilâh yoktur. Onun için dini halis kılarak O´na, hep O´na yalvarın. Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah´a mahsustur." (Mümin Suresi, 65. Ayet Meali)

"Allah, O'ndan başka tanrı yoktur; diridir, her şeyin varlığı O'na bağlı ve dayalıdır. Ne uykusu gelir ne de uyur. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur." (Bakara Suresi, 255. Ayet Meali)

"Allah; O'ndan başka asla ilâh yoktur, hay ve kayyumdur." (Al-i İmran Suresi, 2. Ayet Meali)

"Ey iman edenler! Peygamber sizi, size hayat verecek şeylere davet ettiği zaman, Allah'a ve Resul'e icabet edin. Ve bilin ki Allah, kişi ile kalbi arasına girer. Ve siz kesinkes O'nun huzurunda toplanacaksınız." (Enfal Suresi, 24. Ayet Meali)

Verilen ayetler haricinde El Hayy esması zikredilirken okunacak iki farklı dua da bulunmaktadır. Onlar da şu şekildedir;

"Ya Hayy, Her diri senden alır dirliğini. Diriliğimi diriliğine ayine eyle. Ölüm bile senin ihya etmenle diridir. Ölümümü ebedi hayata bahane eyle.

Amin."

"Ya Hayy, Ey gerçek hayat sahibi olan Hayy, Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Ya Hayy, Senin Rahmetine Sığınıyorum.

Amin."