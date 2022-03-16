El Kaviyy Ne Demek? Allah’ın El-Kaviyy İsminin Anlamı Ve Fazileti

El Kaviyy anlamı bakımından kısaca Allah'ın gücünü anlatmaktadır. Pek çok istek için zikredilen El Kaviyy esmasının detaylı anlamı ve fazileti için yazımızın devamını okuyarak ulaşabilirsiniz.

El Kaviyy Ne Demek?

El Kaviy anlamı, her şeye gücü yeten eşsiz büyük ve kudretli kimseyi ifade etmek için kullanılmaktadır. El Kaviyy Allah'ın isimlerinden bir olup aynı zamanda onun gücünü anlatmaktadır. Esma-ül Hüsna'da da yer alan El Kaviyy, Allahu Teala'nın gücünün mutlak ve eşsiz olduğunu vurgulamaktadır. Kullar, Allah'ın El Kaviyy ismini zikrederek onun sınırsız güç ve kuvvetine sığınırlar.

Ya Kaviyy Esmasının Fazileti Nedir?

Esma-ül Esma'da yer alan ve Allah'ın isimlerinden biri olan El Kaviyy esması birçok kişi tarafından dua sonrası ya da namaz sırasında veya bitiminde zikredilmektedir. Her şeye gücü yeten anlamına gelen Ya Kaviyy genellikle kulların şifa dilemek için zikrettiği esmalardan biridir. Ya Kaviyy esmasının fazileti nedir diye sorulduğunda ilk akla gelen ve en çok bilinen sağlık ve şifa faziletidir. Allah'ın gücü ve kudreti sayesinde her türlü beladan, rahatsızlıktan kurtulup şifa bulunulacağının inancı vardır. Ya Kavivyy esmasında da kudret şu ayetler ile daha net anlaşılmaktadır.

"Şüphesiz Allah kudretlidir, mutlak güç sahibidir…" (Hac Suresi, Ayet 74.)

"Allah, inkar edenleri, hiçbir hayra ulaşmaksızın, kin, öfkeleriyle geri çevirdi. Allah savaşta müminlere kafi geldi. Allah, kudretlidir. Mutlak güç sahibi de…" (Ahzab Suresi, Ayet 25.)

Ayetlerde de belirtildiği gibi Allah'ın gücü ve kudreti mazlum, güçsüz kişileri koruyup kollar. Amaçlarına ulaşması için yardımcı olur. Ya Kaviyy zikrine belirli bir süre devam eden kişiler Allah'ın izni ile borçlarından kurtulur. Aynı zamanda kazadan ve uzak tutar.