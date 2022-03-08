El Kuddüs Ne Demek? Allah’ın El-Kuddûs İsminin Anlamı Ve Fazileti

Esma-ül hüsna Allah'ın isimleri olduğundan onları bilmek ve hayatımızın bir parçası haline getirmek gerekmektedir. Esma-ül hüsna ne kadar iyi bilinirse Allah'ın da gücü ve kudreti de o nispette daha iyi anlaşılmış olur. Peki, El-Kuddüs ne anlama gelir? İşte, El-Kuddüs ismi ile ilgili tüm detaylar...

El-Kuddüs isminin anlamı

El-Kuddüs isminin ne anlama geldiğini bilmek oldukça önemlidir. Allah'ın her bir esması birbirinden önemli ve derin anlamlar içermektedir. El- Kuddüs ismi 'kuds' kökünden türemiş ve tertemiz, pak, kusurdan arındırılmış anlamına gelmektedir.

Alimler kuddüsün sadece Allah için kullanıldığını ve "her türlü eksiklik ve kusurdan münezzeh olma" anlamına geldiği konusunda görüş birliği sağlamışlardır. Gazzali ise el-Kuddüs ismini, "hissin anladığı hayalin tasavvur ettiği vehmin vehmeylediği, kalbin düşündüğü ve fikrin hükmettiği her türlü vasıftan münezzeh" şeklinde tanımlar.

Ya Kuddüs esmasının fazileti

Zikir dinimizin en önemli ibadetlerinden biridir. Rabbimiz kalplerin ancak Allah'ı anmak ile huzur bulacağını söylemektedir. Allah'ın isimlerini zikretmek kalbe şifa olacaktır. El Kuddüs ismi şerifini bilmek ve bu bilinçle Allah'a yönelmek bizi yaratanın kudretini anlamamızı sağlayacaktır.

Ayrıca Allah'ı zikretmek pek çok sıkıntının giderilmesine yardımcı olur. Önemli olan teslimiyetle Allah'a yönelmektir. Bu yönüyle El-Kuddüs ismi şerifi oldukça önemlidir.

El-Kuddüs esmasının geçtiği bazı ayetler

Haşr 23/O Allah ki, O'ndan başka ilâh yoktur! O Melik'tir, Kuddüs'tür, Selâm'dır, Mü'min'dir, Müheymin'dir, Aziz'dir, Cebbâr'dır, Mütekebbir'dir. Allah, müşriklerin ortak koştukları şeylerden çok uzaktır, yücedir.

Cuma 1/Göklerdekiler ve yerdekiler, Melîk, Kuddüs, Azîz ve Hakîm olan Allah'ı tesbih ederler.