El Muahhir Ne Demek? Allah’ın El-Muahhir İsminin Anlamı Ve Fazileti

Peygamber efendimiz (s.a.v.), geceleri yatmadan önce "Allah'ım sen ilmimi arttır" şeklinde dua edermiş. Dini bütün Müminler de cahil ve geride kalan kimselerde olmamak için sık sık peygamber efendimizin yolundan gitmeli ve El Muahhir esmasını sürekli olarak zikretmelidirler.

El Muahhir Ne Demek?

El Muahhir, Allah'ın 99 isminden bir tanesidir. Allah'ın kutlu isimleri Kur'an-ı Kerim'de müjdelenmektedir. El Muahhir de o kutlu isimlerden biridir. Allah'ın isimlerinden olan El Muahhir ismi şerifi, kelime anlamı itibari ile müşkül durumda bırakan ve aciz kılan demektir.

Allah, her şeyi çok iyi bir düzen ile, muazzam bir ahenk içinde yaratmıştır. Bu nedenle de yaşanması gereken bazı durumları en sona bırakması, Allah'ın ilminin katındadır. Bazı kulları Allah tarafından bilerek geride bırakılır çünkü o kullar günah işlemekte ısrarcıdırlar. Bunun sonucunda El Muahhir anlamı, aynı zamanda sonraya bırakan ve erteleyen anlamını da taşır.

El-Muahhir Anlamı

El Muahhir ismi şerifi, aciz bırakan, günahkar olan kullarının mertebelerini düşüren ve işlerinde başarılı olmasını engelleyen demektir, bu özellikleri nitelemektedir. Allahu Teala, peygamberleri yalanlayanları ve din gününü yok sayanların kalbini mühürler. Bu kişiler tamamen gafil oldukları için böyle bir sonuç elde etmişlerdir.

Allah'a iman etmediklerinden dolayı, peygamberlere biat eden, onları kabul eden ve seven, ahiret gününe inanan ve hazırlanan, bu yolda iman eden kişiler ile aynı kefede yer almazlar. Allah, bu kişileri bile isteye dini bütün Müminlerden ayırmış ve mertebelerini ona göre düşürmüştür. Bu, Allah'ın adaletinin de aslında bir göstergesi olarak yorumlanmalıdır.

Ya Muahhir Esmasının Fazileti

El Muahhir esmasını zikreden kulların elbette ki ilmi artar, o kişiler yaşadıkları ve sınav vermekte oldukları bu dünyanın ve kainatın sırlarına erişme şansına vakıf olurlar. İlim katında yüksek mertebelere ulaşan kullar, takva sahibi kişiler olurlar. Dünyanın gelip geçici heveslerden ibaret bir yer olduğunu, insanın gerçek mekanının içinde ebediyen bulunacağı ahiret olduğunu bilir ve anlarlar.