Haberler Yaşam Haberleri El Mucib Ne Demek? Allah’ın İsimlerinden El-Mucib İsminin Anlamı Ve Fazileti Nedir?
Giriş Tarihi: 14.3.2022 15:32 Son Güncelleme: 14.3.2022 15:32

El Mucib Ne Demek? Allah’ın İsimlerinden El-Mucib İsminin Anlamı Ve Fazileti Nedir?

El Mucib Ne Demek? Allah’ın İsimlerinden El-Mucib İsminin Anlamı Ve Fazileti Nedir?

Kâinatın yaratıcısı ve tek sahibi yüce Allah(c.c)’ın bütün sıfatlarını belirten isimlerin hepsine güzel isimler anlamına gelen Esma-ül Hüsna denir. El-Mucib ismi şerifinin anlamı ve fazileti de ancak Esma-ül Hüsna öğrenilerek kavranabilir. Allah’ın güzel isimlerinden El Mucib ne demek? El Mucib isminin anlamı ve fazileti nedir? Bu soruların yanıtlarını ve daha fazlasını sizler için hazırladığımız yazımızda bulabilirsiniz.

Allah(c.c)'ı göremez ve duyamayız ona yakın olmanın yollarından birisi dualar ve zikirler ile onu anmaktır. Allah'ın güzel isimlerini anlamlarıyla birlikte öğrenmek kuşkusuzdur ki onu daha iyi anlamaya ve ona yakın olmaya fayda sağlayacaktır. Yüce Allah'ın güzel isimlerinden birisi de El-Mucib ismidir. Peki, El-Mucib ismi şerifi ne demektir?

El-Mucib İsminin Anlamı Nedir?

Allah(c.c)'ın 99 isminden birisi olan El-Mucib esmasının kelime anlamı, kullarının hacetlerine ve dualarına karşılık verendir. Bu esmanın değindiği anlam, Allah-u Teâlâ'nın ona yalvaran, dualar eden kullarına kayıtsız kalmadığına ve kullarının dualarına karşılık verdiğine, istek ve hacetlerini verdiğine değinir.

El-Mucib ismi şerifi, Allah'ın kula en yakın olanın olduğu ve onun dualarını işitip bildiğini, yakarışlarına karşılık verdiği manasını barındırır.

El-Mucib İsmi Şerifinin Fazileti Nedir?

Allah-u Teâlâ'nın güzel isimlerini anmak yani zikretmek ona daha yakın olmak, onu anlamak ve imanı güçlendirmek için çok güzel ve faydalı bir yoldur. Yüce Allah'ın güze isimlerini zikretmek kişinin kalbine huzur ve nur verir.

Allah'tan dileklerin ve hacetlerin kabulü için El-Mucib esmasını bolca zikretmek duaların kabul olması için vesiledir. Her Cuma, sabah namazının arkasına 30245 defa '' Ya Mucib Celle Celâlühû'' ismini okunduğu takdirde Allah'ın izniyle dualar kabul olur. Bu ismi şerifi okumayı alışkanlık edinen kimse düşmanlarına ve belalara karşı yüce Allah'ın korumasına girmiş olur.

Seher vakti Ya-Mucib esmasını 55 kere okuyan kişi Allah'ın izniyle gün boyu korunur, o gün kısmet ve rızık kapıları açık olur. Hatırlatmakta fayda vardır, esmaların başında bulunan er- ya da el- takısı o isimlerin Allah'a ait olduğunu belirtir, dua ederken bu takıların yerine Ey anlamına gelen Ya- takısının kullanılması daha uygundur.

El-Mucib İle İlgili Ayetler Hangileridir?

  • Bakara Suresi / 186.Ayet
  • Hud Suresi / 61.Ayet
  • Fatır Suresi / 14.Ayet
  • Rad Suresi / 14.Ayet
  • Araf Suresi / 194.Ayet

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El Mucib Ne Demek? Allah’ın İsimlerinden El-Mucib İsminin Anlamı Ve Fazileti Nedir?
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