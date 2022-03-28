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Giriş Tarihi: 28.3.2022 15:20 Son Güncelleme: 28.3.2022 15:20

El Mukit Ne Demek? Allah'ın El-Mukît İsminin Anlamı Ve Fazileti

El Mukit Ne Demek? Allah’ın El-Mukît İsminin Anlamı Ve Fazileti

El- Mukit ismi, Allah'ın 99 isminde 40.sıdır. Allah'ın güç ve kudretinin ifade edildiği El- Mukit ismi aynı zamanda Allah'ın kullarını nasıl gözetip muhafaza ettiğini de ortaya koyar. Peki, El-Mukit isminin anlamı nedir?

Allah'ın esmalarından her biri farklı anlamlar ve geniş muhtevalar barındırmaktadır. Allah'ın isimlerini bilmek O'nu anlamak açısından da oldukça önemlidir. Bu nedenle hem El-Mukit ismi hem de diğer 98 ismin en iyi şekilde bilinmesi önemlidir. Peki, El-Mukit ismi ne anlama gelmektedir.

El-Mukit isminin anlamı

Mukit kelimesi 'kavt' sözcüğünden türemiştir. Kavt, korumak, birine hayatiyetini sürdürecek kadar gıda vermek; gücü yetmek" anlamlarına gelmektedir. El- Mukit esması ise; yaratılmışların her türlü gıdalarını yaratıp veren; her şeye gücü yeten ve koruyan demektir.

Ya Mukit esmasının fazileti

Allah'ın her bir isminin anlamını bilerek zikredilmesi oldukça önemlidir. Çünkü kalpler yalnız Allah'ı anmakla huzur bulur. Bundan dolayı hem El-Mukit ismi hem de diğer esmalar devamlı zikredilmelidir. Zikir Allah ile kul arasındaki bağı da artırır. Her şeye gücü yeten ve koruyan anlamı taşıyan El- Mukit esmasını iyice özümsemek kişinin korkulardan emin olmasını da sağlar.

El-Mukit isminin geçtiği bazı ayetler

  • Nisa 85: Kim güzel bir işe aracılık ederse ondan kendisi için bir nasip olur; kim de kötü bir işe aracılık ederse onun da buna denk bir payı olur. Allah her şeyi koruyup hakkını vermektedir.

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El Mukit Ne Demek? Allah'ın El-Mukît İsminin Anlamı Ve Fazileti
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