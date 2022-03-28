El Mukit Ne Demek? Allah’ın El-Mukît İsminin Anlamı Ve Fazileti

Allah'ın esmalarından her biri farklı anlamlar ve geniş muhtevalar barındırmaktadır. Allah'ın isimlerini bilmek O'nu anlamak açısından da oldukça önemlidir. Bu nedenle hem El-Mukit ismi hem de diğer 98 ismin en iyi şekilde bilinmesi önemlidir. Peki, El-Mukit ismi ne anlama gelmektedir.

El-Mukit isminin anlamı

Mukit kelimesi 'kavt' sözcüğünden türemiştir. Kavt, korumak, birine hayatiyetini sürdürecek kadar gıda vermek; gücü yetmek" anlamlarına gelmektedir. El- Mukit esması ise; yaratılmışların her türlü gıdalarını yaratıp veren; her şeye gücü yeten ve koruyan demektir.

Ya Mukit esmasının fazileti

Allah'ın her bir isminin anlamını bilerek zikredilmesi oldukça önemlidir. Çünkü kalpler yalnız Allah'ı anmakla huzur bulur. Bundan dolayı hem El-Mukit ismi hem de diğer esmalar devamlı zikredilmelidir. Zikir Allah ile kul arasındaki bağı da artırır. Her şeye gücü yeten ve koruyan anlamı taşıyan El- Mukit esmasını iyice özümsemek kişinin korkulardan emin olmasını da sağlar.

El-Mukit isminin geçtiği bazı ayetler