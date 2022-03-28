El Mukit Ne Demek? Allah’ın El-Mukît İsminin Anlamı Ve Fazileti

Allah'ın esmalarından her biri farklı anlamlar ve geniş muhtevalar barındırmaktadır. Allah'ın isimlerini bilmek O'nu anlamak açısından da oldukça önemlidir. Bu nedenle hem El-Mukit ismi hem de diğer 98 ismin en iyi şekilde bilinmesi önemlidir. Peki, El-Mukit ismi ne anlama gelmektedir.
Mukit kelimesi 'kavt' sözcüğünden türemiştir. Kavt, korumak, birine hayatiyetini sürdürecek kadar gıda vermek; gücü yetmek" anlamlarına gelmektedir. El- Mukit esması ise; yaratılmışların her türlü gıdalarını yaratıp veren; her şeye gücü yeten ve koruyan demektir.
Allah'ın her bir isminin anlamını bilerek zikredilmesi oldukça önemlidir. Çünkü kalpler yalnız Allah'ı anmakla huzur bulur. Bundan dolayı hem El-Mukit ismi hem de diğer esmalar devamlı zikredilmelidir. Zikir Allah ile kul arasındaki bağı da artırır. Her şeye gücü yeten ve koruyan anlamı taşıyan El- Mukit esmasını iyice özümsemek kişinin korkulardan emin olmasını da sağlar.