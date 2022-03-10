El Rezzak Ne Demek? Allah’ın Er-Rezzak İsminin Anlamı Ve Fazileti

Esma-ül Hüsna isimlerinden biri olan El-Rezzak ne demek olduğu hakkında birçok kişi bilgi sahibi değildir. Genellikle dua ederken söylenen bu isim saca Allah'ın rızkına kefil olunduğunu ifade etmektedir. El Rezzak anlamı, Türkçesi ve faziletini daha detaylı öğrenmek için yazımızın devamını okumaya devam edebilirsiniz.

El Rezzak Ne Demek?

El Rezzak, Esma-ül Hüsra'da geçen Allah'ın isimlerinden biridir. El-Rezzak anlamı bakımından rızka kefil olmak ve onu vermek anlamına gelmektedir. Kur'an'ı Kerim'de Hud suresi içinde yer alan El- Rezzak ismi hayırlı bir fazilete sahiptir.

İsmin anlamını ve faziletlerini en iyi şekilde Hud suresi açıklamaktadır. Duanın ya da namazın ardından söylenen "Ya Rezzak" Allah'ın rızkına ve berekete yorumlanmaktadır.

Ya Rezzak Esmasının Fazileti Nedir?

Ya Rezzak esmasının fazileti oldukça faydalı ve hayırlıdır. Genellikle maddi sıkıntı içinde olanlar, ödeme ya da hanesine bereket gelsin isteyenler dualarının ya da namazlarının ardından birkaç kere "Ya Rezzak" diyerek Allah'tan rızk dilemektedirler.

Sabah namazı sonrasında çoğunlukla tekrarlanan "Ya Rezzak" teşbihi, evlere bolluk bereket getirmektedir. Ya Rezzak esmasının ardından "İnnallhae huve'r-Razzaku zu-l-Kuvveri'i Metin" duası edilmesi önerilmektedir. Bu zikre devam eden kişiler Allah'ın rızası ile sıkıntılardan, borçlardan kurtulur ve bolluk berekete erişirler.