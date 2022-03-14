El Vahid Ne Demek? Allah’ın El-Vâhid İsminin Anlamı ve Fazileti

İsmi şerifler arasında yer alan El Vahid Allah'ın kudreti, gizemi ve sırrı hakkında bizlere bilgi vererek bizleri ona yaklaştırmaktadır. Öncelikle Allah'a niyaz edip sonrasında doğru zamanda niyet ederek bu ismi zikredenler şeytan ve kötülük ile arasına açılmaz bir perde çekmektedir. O'nun hakkında bizlere bilgi veren bu ismi şerif aynı zamanda zikredildiğinde bizlerin de ruhsal olarak rahatlamasını sağlamaktadır.
Allahu Teala'nın 99 ismi şerifinden bir tanesi olan El Vahid diğer ismi şeriflerde olduğu gibi Allah hakkında bizlere bilgi vermektedir. Allah'ın eşinin ve benzerinin olmadığı anlamına gelen El Vahid O'nun tek olduğunu bizlere anlatmaktadır.
Allahu Teala'nın 99 ismi şeriflerinin içerisinde bulunan El Vahid arapça kökenlidir ve birbiri ile benzeyen birçok anlamı bulunmaktadır. Bunlar;
İsmi şerifler arasında yer alan El Vahid Allah'a niyaz edilip doğru zamanda niyet edilerek zikredildiğinde birçok ruhsal rahatlama ve O'nun tarafından yardıma nail olmamıza neden olmaktadır. Bunları sıralayacak olursak;
Bunlarla birlikte bu ismi şerifi okuyan kişileri Allah şeytandan uzak tutarak onun düşüncelerinden uzak tutar. Aynı zamanda şeytan uzak kalan bu kişilerin gönlünden de korku uzak olur ve temiz bir ahlaka ulaşır.