El Vahid Ne Demek? Allah’ın El-Vâhid İsminin Anlamı ve Fazileti

İsmi şerifler arasında yer alan El Vahid Allah'ın kudreti, gizemi ve sırrı hakkında bizlere bilgi vererek bizleri ona yaklaştırmaktadır. Öncelikle Allah'a niyaz edip sonrasında doğru zamanda niyet ederek bu ismi zikredenler şeytan ve kötülük ile arasına açılmaz bir perde çekmektedir. O'nun hakkında bizlere bilgi veren bu ismi şerif aynı zamanda zikredildiğinde bizlerin de ruhsal olarak rahatlamasını sağlamaktadır.

El Vahid Ne Demek?

Allahu Teala'nın 99 ismi şerifinden bir tanesi olan El Vahid diğer ismi şeriflerde olduğu gibi Allah hakkında bizlere bilgi vermektedir. Allah'ın eşinin ve benzerinin olmadığı anlamına gelen El Vahid O'nun tek olduğunu bizlere anlatmaktadır.

El-Vâhid Anlamı

Allahu Teala'nın 99 ismi şeriflerinin içerisinde bulunan El Vahid arapça kökenlidir ve birbiri ile benzeyen birçok anlamı bulunmaktadır. Bunlar;

Benzeri bulunmayan

Tek olan

Yaptıklarında, söylediklerinde ve verdiği hükümlerde ortağı kesinlikle bulunmayan.

İsimlerinde benzeri ve ortağı olmayan

Bir tek olan.

Ya Vahid Esmasının Fazileti

İsmi şerifler arasında yer alan El Vahid Allah'a niyaz edilip doğru zamanda niyet edilerek zikredildiğinde birçok ruhsal rahatlama ve O'nun tarafından yardıma nail olmamıza neden olmaktadır. Bunları sıralayacak olursak;

Rızkımızı arttırmak için 5 vakit namaz kıldıktan sonra "Ya Vâhid Celle Celâlühû" şeklinde 63 defa tekrarlamalıyız. Bu bizlerin kalbinin rahatlamasına da sebep olacaktır.

İsteklerimizin O'nun tarafından gerçekleştirilmesini istiyorsak her gün "Ya Vâhid Celle Celâlühû" şeklinde 1000 defa tekrar etmeliyiz.

Haram olana el sürmüş ya da haram olana bulaşmışsak "Ya Vâhid Celle Celâlühû" şeklinde 3669 defa tekrar etmeli ve sonrasında dua etmeliyiz.

O'nun tarafından nimetler ile karşılaşmak istiyorsak 66 defa İhlas Suresi okuyup sonrasında "Ya Vâhid Celle Celâlühû" şeklinde 101 defa tekrar etmeliyiz.

Tüm isteklerimizin gerçekleşmesini istiyorsak her gün 4000 defa okumalıyız.

Bunlarla birlikte bu ismi şerifi okuyan kişileri Allah şeytandan uzak tutarak onun düşüncelerinden uzak tutar. Aynı zamanda şeytan uzak kalan bu kişilerin gönlünden de korku uzak olur ve temiz bir ahlaka ulaşır.