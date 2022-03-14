Haberler Yaşam Haberleri El Vasi Ne Demek? Allah’ın İsimlerinden El-Vasi İsminin Anlamı Ve Fazileti Nedir?
Giriş Tarihi: 14.3.2022 15:34 Son Güncelleme: 14.3.2022 15:34

El Vasi Ne Demek? Allah’ın İsimlerinden El-Vasi İsminin Anlamı Ve Fazileti Nedir?

El Vasi Ne Demek? Allah’ın İsimlerinden El-Vasi İsminin Anlamı Ve Fazileti Nedir?

Yüce Allah(c.c)’ın 99 ismi şerifi vardır. Allah’ın sıfatlarını belirten isimlerin hepsine güzel isimler anlamına gelen Esma-ül Hüsna denir. El-Vasi ismi şerifinin anlamı ve fazileti de ancak Esma-ül Hüsna öğrenilerek kavranabilir. Allah’ın güzel isimlerinden El Vasi ne demek? El Vasi isminin anlamı ve fazileti nedir? Bu soruların yanıtlarını ve daha fazlasını sizler için hazırladığımız yazımızda bulabilirsiniz.

Allah-u Teâlâ'yı somut duyularımızla hissetmemiz imkansızdır ama onun sıfatlarını öğrenerek ve benimseyerek Allah'a daha yakın olabiliriz. Bu durumda Esma-ül Hüsna'yı öğrenmek oldukça ehemmiyet taşır çünkü ismi şeriflerin hepsi Allah(c.c)'a ait ayrı sıfatı öğrenmemize vesile olur. Yüce Allah'ın güzel isimlerinden birisi de El-Vasi ismidir. Peki, El-Vasi ismi şerifi ne demektir?

El-Vasi İsminin Anlamı Nedir?

Allah(c.c)'ın 99 isminden birisi olan El-Vasi esmasının kelime anlamı ilmi, rahmeti, onun kudreti ve zenginliğinin her şeyi kapsayandır. El-Vasi ismi şerifi yüce Allah'ın kainatın sahibi olduğunu, onun mülkünün ve zenginliğinin bütün varlıkların ve kainatın rızkına yetecek kadar büyük olduğunu belirten bir esmadır.

Bu esmanın değindiği anlam, Allah-u Teâlâ'nın rahmeti ve mülkünün büyüklüğü ve onun kudretine hiçbir kudretin yetişemeyeceğidir.

El-Vasi İsmi Şerifinin Fazileti Nedir?

Yaratıcımız Allah'a yakın olmak, onu anmak ve dualar etmek için ismi şerifleri bilmek ve zikretmek oldukça faydalıdır. Yüce Allah'ın güze isimlerini zikretmek kişinin kalbine huzur ve nur verir.

Kalbinde üzüntü ve keder olan kimse El-Vasi ismi şerifini anarsa Allah'ın izniyle kalbine huzur dolar, mutlu ve ferah hisseder. Rızık darlığından ve borçlardan bunalmış kimseler düzenli olarak El-Vasi esmasını okumayı alışkanlık haline getirirse fakirlikten ve sıkıntıdan kurtulur, çünkü Allah'ın zenginliği sınırsızdır.

El-Vasi ismi şerifini zikretmeyi alışkanlık haline getiren kimse Allah'ın izniyle ömür boyu yokluk ve noksanlık görmez. Rızık yolları kapalı ve maddi buhranda olan kimse '' Ya Vasi Cella Celâlühû'' ismi şerifini 137 defa kursa sıkıntıları çözülür, rızık kapıları açılır. Başarması zor bir işe girişen kimse bu yolda zorluk çektiği vakit Allah'ı El-Vasi ismiyle anar ve ondan yardım isterse zorluğun altından Allah'ın yardımıyla kalkar çünkü Allah'ın rahmeti ve kudreti sonsuzdur.

Hatırlatmakta fayda vardır, esmaların başında bulunan er- ya da el- takısı o isimlerin Allah'a ait olduğunu belirtir, dua ederken bu takıların yerine Ey anlamına gelen Ya- takısının kullanılması daha uygundur.

El-Vasi İle İlgili Ayetler Hangileridir?

  • Bakara Suresi / 247.Ayet
  • Maide Suresi / 54.Ayet
  • Bakara Suresi / 254.Ayet

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El Vasi Ne Demek? Allah’ın İsimlerinden El-Vasi İsminin Anlamı Ve Fazileti Nedir?
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