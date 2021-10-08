Ela İsminin Anlamı Nedir, Kur’an’da Geçiyor Mu? Ela TDK Sözlükte Ne Demek?

Hem anlamı hem de fonetiği güzel olan isimlerden bir tanesi de Ela olarak karşımıza çıkar. Ela isminin anlamı çoğu kişi tarafından merak edilir. Arapça kökenli bu kelimenin birkaç anlamı bulunmaktadır. Genellikle "sarı ve yeşile çalan kahverengi" anlamı diğerler anlamlardan daha çok bilinmektedir.

ELA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Ela ismi kız bebeklerde sık olarak duyduğumuz bir isimdir. Söylemesi hem güzel hem de kolay olan bu isim ebeveynler tarafından sıkça seçilip kızlarına konulmaktadır. Bu ismin anlamını da merak eden pek çok ebeveyn ya da bu isme sahip olan insan bulunmaktadır. Ela kelimesinin anlamı karşımıza "Sarıya çalan yeşil/ kahverengi renk" ,"bir göz rengi" "uzlaştırıcı, arabulucu kimse, bir işi birlikte yapan kişi" ve son olarak da "Cennette bulunan eski ve ünlü bir bahçe" olarak çıkmaktadır. Kökeninde anlamı bir renk olarak geçtiği için Türkçe anlamı da aynı şekilde karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca Türk Dil Kurumu'nun sözlüğüne bakıldığı zaman da anlamı karşımıza "Sarıya çalan yeşil/ kahverengi renk" ve "bir göz rengi" olarak çıkmaktadır. Anlamının güzel olması nedeni ile de sık sık tercih edilen bir isim olarak karşımıza çıkar.

ELA İSMİ KUR'AN'DA GEÇİYOR MU?

Ela ismini bebeklerine koyacak olan ebeveynler Ela isminin Kur'an içerisinde geçip geçmediğini oldukça merak etmektedirler. Ela isminin kökeni Kur'an dili olan Arapça olsa da, Ela ismi Kur'an da yer almamaktadır. İsimlerin Kur'an içerisinde geçmemesi o ismin dinen konulmaması gerektiği anlamına gelmemektedir. Ela isminin çocuklara konulmasın hususunda dinen bir sakınca olmadığı belirtilmiştir. Ayrıca Kur'an içerisinde bulunan her bir kelimenin de isim olarak konulması uygun değildir.

ELA İSMİNİN KÖKENİ NEDİR?

Kız çocuklarına tek şekilde ya da başka isimler ile kombin edilip konulan, hem anlamı hem de söylenişi hoş isimlerden bir tanesi de Ela ismidir. Ela ismini çocuklarına koymak isteyen bireyler ya da Ela ismine sahip olan kimseler Ela isminin kökenini merak etmektedir. Bu nedenle Ela isminin kökeni oldukça sık araştırılmaktadır. Ela isminin kökeni Arapça olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu ismin kökeni Arapça olsa da bu isim Kur'an içerisinde herhangi bir kelime olarak geçmemektedir.

ELA NE DEMEKTİR?

Ela ismi kız çocuklarında tek başına ya da başka bir isim yanında sıkça duyduğumuz isimlerden bir tanesidir. Bu isme sahip olan kişiler genellikle alımlı, eğlenceli ve herkesle arkadaş olabilen sıcak kanlı insanlardır. Genelde sevimli gözükürler. Bu isme sahip olan insanlar ya da bu ismi bebeklerine koymayı düşünen ebeveynler de bu kelimenin anlamını merak eder ve araştırırlar. Ela kelimesinin anlamı karşımıza "Sarıya çalan yeşil/ kahverengi renk" ,"bir göz rengi" "uzlaştırıcı, arabulucu kimse, bir işi birlikte yapan kişi" ve son olarak da "Cennette bulunan eski ve ünlü bir bahçe" olarak çıkmaktadır. Anlamının hoş olması sebebi ile Ela ismi kız çocuklarda oldukça tercih edilen bir isimdir.