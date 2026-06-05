Ela Nur’u katleden annesine ağırlaştırılmış müebbet cezası

Tekirdağ Çorlu'da 22 Mayıs 2022'de 6 yaşındaki otizmli kızı Ela Nur'u vahşice katleden anne Seda Nur Kaya hakkındaki yargılama süreci sona erdi. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin sanık hakkında verdiği "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezasını resmen onadı. Mahkemedeki savunmasında, "Çocuğum bana tehditkâr bakıyordu" savunması yapan ve cezai ehliyeti olmadığını öne süren Kaya'nın iddiaları Adli Tıp Kurumu raporuyla çürütüldü. Raporda, sanığın suç tarihinde tam cezai ehliyete sahip olduğu ve işlediği fiilin sonuçlarını algılayabildiği net bir şekilde belirtildi.